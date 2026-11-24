Polonya'nın güneyinde, Krakow yakınlarında bulunan köy, alışılmış yerleşim yerlerinden oldukça farklı bir görünüme sahip. Evlerin büyük bölümü yaklaşık 9 kilometre boyunca uzanan ana yolun iki tarafında sıralanıyor.

Belediyenin yayımladığı nüfus kayıtlarına göre 3 bin 347 kişinin yaşadığı köy, Polonya'nın en uzun çizgisel yerleşim yerlerinden biri olarak gösteriliyor.

HER EVİN ARKASINDA TARIM ARAZİSİ UZANIYOR

Köyün sıra dışı görünümünün temelinde geçmişten gelen tarım ve yerleşim alışkanlıkları bulunuyor. Bölgeye yerleşen ailelerin hem ana yola doğrudan ulaşabilmek hem de kendi topraklarını işleyebilmek için evlerini yol kenarına inşa ettiği belirtiliyor.

Evlerin arkasında başlayan dar ve uzun tarım arazileri, farklı ürünlerin yetiştirilmesi nedeniyle çeşitli renklere bürünüyor.

Günlük yaşamın büyük bölümü de aynı cadde üzerinde geçiyor. Marketler, fırın, banka ve sağlık merkezi gibi işletmeler ana yol boyunca sıralanıyor. Köyün bir ucundan diğer ucuna yürümek isteyenlerin 9 kilometreden fazla yol katetmesi gerekiyor.

YÜZYILLARDIR AYNI YERLEŞİM DÜZENİNİ KORUYOR

Sułoszowa'nın tarihi kayıtlardaki ilk izleri 25 Ocak 1315'e kadar uzanıyor. Köyün yüzyıllar boyunca şekillenen yerleşim düzeni, mimari miras kapsamında koruma altına alınan özellikleri arasında bulunuyor.

Pradnik Nehri vadisinde yer alan köy, tarihi Pieskowa Skała Kalesi ve Ojców Milli Parkı'na yakınlığıyla da dikkat çekiyor.

Son dönemde sosyal medyada yeniden yayılan drone görüntüleriyle gündeme gelen köy, sıra dışı mimarisi ve renkli tarım arazileriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.