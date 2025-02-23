Sosyal Yardım ve istihdam bağlantısını güçlendirmeye dair birçok uygulama hayata geçirilmeye devam ediyor. İşsizlere devlet desteğinin detayları netleşti. Hesaplara tam 8.668 lira para yatacak. İşe yönlendirme yardımı resmen ilaç olacak. Bu çerçevede çalışabilir durumdaki sosyal yardım yararlanıcılarının İŞKUR’a yönlendirilmesi ve istihdamlarının teşvik edilecek.

İŞE BAŞLAMA YARDIMI NAKİT DESTEK OLACAK

Yüksek enflasyon karşısında vatandaşlar ekonomik zorluk yaşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işsiz kalan bireyler için çeşitli nakit destek programı için harekete geçti.

Sosyal yardım yararlanıcıları İŞKUR tarafından işe yönlendirilmeleri durumunda kişinin iş görüşmesine gitmesi ve iş başvuru, kabul aşamasındaki giderleri için ayda bir, yıl içerisinde azami 3 kere olmak üzere net asgari ücretin yüzde 10’una kadar işe yönlendirme yardımı verilecek. 2025 yılı için bu tutar 8.668 lira olarak belirlendi.

İŞKUR’A KAYITLI İŞSİZLERE 8.668 LİRA YARDIM

İşsiz ve iş arayan vatandaşlar İŞKUR'a yönlendirildiklerinde işe yerleştirildikleri takdirde, bir defalık olmak üzere brüt asgari ücretin 1/3'ü kadar (2025 yılı için 8.668 TL) işe başlama yardımına hak kazanabiliyor.

İŞE YÖNLENDİRME YARDIMI İÇİN NE ZAMAN VE NEREYE BAŞVURULUR?

Kişinin işe yönlendirildiği bilgisi İŞKUR tarafından Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’ne bildirildikten sonra 30 gün içerisinde ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuru yapabilecek.

İŞE BAŞLAMA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Yaş Sınırı: 18 ile 55 yaş arasında olmak.

Çalışma Engeli: Çalışmasına engel bir durumun bulunmaması.

Hane İçi Koşul: Aile Bakanlığı'nın düzenli sosyal yardım yaptığı hanelerde ikamet ediyor olmak.

İŞVEREN PRİM DESTEKLERİ DEVAM EDİYOR

İŞKUR tarafından işe yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcıları özel sektör işverenlerince istihdam edilirse özel sektör işverenlerinin ödemekle zorunlu olduğu sigorta primleri 1 (bir) yıl süreyle Bakanlık tarafından sağlanacak.