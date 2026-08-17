Alman Emeklilik Sigortası (Deutsche Rentenversicherung - DRV), eylül ayında yetim aylığı (Waisenrente) alan 18 ile 27 yaş arasındaki binlerce gence kontrol mektubu (Nachprüfungsschreiben) gönderecek. Mektubu alan hak sahiplerinin, yetim aylığı ödemelerinin kesilmemesi için talep edilen belgeleri DRV’ye ulaştırması gerekiyor.

DRV’nin her yıl eylül ayında yaptığı bu denetim, anne veya babasını kaybetmiş 18-27 yaş aralığındaki gençleri kapsıyor. Bu yaş grubundakilerin aylık almaya devam edebilmesi için şu şartlardan en az birini sağlaması gerekiyor: Üniversite veya okul eğitimine devam etmek, mesleki eğitim yapmak, resmi bir gönüllü hizmette bulunmak.

İSTENEN EVRAKLAR MEVCUT

Mektubu alanların sadece formu doldurması yeterli olmuyor; durumlarını belgelemeleri isteniyor. Talep edilen evraklar şunlar: Eğitim kurumundan alınan onay veya kayıt belgesi, mesleki eğitim sözleşmesi, diploma, karne veya ilgili diğer eğitim belgeleri.

Belgeler posta yoluyla gönderilebileceği gibi, DRV’nin internet sitesindeki R5462 veya S8003 formları üzerinden dijital olarak da iletilebiliyor.

MEKTUBA CEVAP VERMEYENLERİN AYLIĞI KESİLEBİLİR

Talep edilen belgeleri süresi içinde sunmayanların yetim aylığı ödemeleri durdurulacak. Ancak iki eğitim dönemi arasında bulunanlar (örneğin lise ile üniversite arası) için bir exception uygulanıyor. Bu geçiş süresi en fazla dört ay olduğu takdirde aylık ödemesi aralıksız devam ediyor.

DRV verilerine göre 2024 yılı sonunda Almanya’da 267 bin 788 kişi yetim aylığı alıyordu. Waisenrente'de, diğer bazı sosyal ödemelerden farklı olarak hak sahibinin kendi kişisel geliri aylık miktarından düşülmüyor.