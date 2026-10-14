Kent merkezinde 9 Ekim akşamı sağlık şikayetleri nedeniyle hastanelere yapılan başvurularda artış yaşanmıştı. Salgının ardından şebeke suyundan alınan numuneler, incelenmek üzere Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne gönderilmişti. Test sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte suda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı duyuruldu.

‘KİŞİSEL BAKIMIMIZA ÖZEN GÖSTERECEĞİZ’

Başkan Yazıcıoğlu açıklamasında, "Testlerin sonucu geldi. Temiz olarak çıktığını söylediler. Tabi ki vatandaşlarımız endişede idi. Biz tüm tedbirlerimizi alarak klor seviyemizi artırdık. Biraz daha böyle devam edecek. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Tüm kurumlarımız canla başla mücadele etti. Herkese teşekkür ediyorum. Belediye olarak biz de 2 analiz sonucunu beklemiştik. Bunlarla ilgilide sonuçlar negatif çıktı. Bu da bizi çok sevindirdi. Şu anda tam salgının sebebi belli değil ama uzman arkadaşlarımız nerovirüs olduğunu söylediler. Kişisel bakımımıza özen göstereceğiz. Vakalarda düşüşlerde başladığını ifade ettiler" ifadelerini kullandı.