Yetkililere göre marulların büyük bölümü Meksika'daki Taylor Farms de Mexico adlı tedarikçiden geldi. Şirket, soruşturma kapsamında çok sayıda marul ve salata ürününü gönüllü olarak geri çağırırken, Taco Bell de etkilenen marulları restoranlarından kaldırdı.

SALGININ KAYNAĞINI BULMAK KOLAY OLMADI

Cyclospora parazitinin tespit edilmesi, Salmonella veya E. coli gibi bakterilere göre çok daha zor. Uzmanlar, parazitin laboratuvarda çoğaltılamaması ve belirtilerin çoğu kişide yaklaşık bir hafta, bazen iki haftaya kadar gecikmeli ortaya çıkmasının soruşturmayı güçleştirdiğini belirtiyor. Ayrıca marul gibi taze ürünler kısa sürede tüketildiği için, hastalık ortaya çıktığında incelenecek ürünlerin çoğu çoktan ortadan kalkmış oluyor.

Soruşturma sırasında marul örneklerinden biri ilk etapta pozitif sonuç verse de, daha sonra bunun laboratuvar kaynaklı yanlış pozitif olduğu açıklandı. Buna rağmen FDA, hasta görüşmeleri ve ürün takip kayıtlarının aynı tedarikçiyi işaret etmeye devam ettiğini belirterek soruşturmayı sürdürdü.

BİNLERCE VAKA İNCELENİYOR

CDC, mayıs ayından bu yana doğrulanmış 1.645 vaka bildirildiğini, bunun yanında ülke genelinde 5 binden fazla ek olası vakanın da incelendiğini açıkladı. Bazı haber kaynakları, şüpheli vakalarla birlikte toplam sayının yaklaşık 7 bine ulaştığını aktarıyor. Salgın nedeniyle yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldı.

Cyclospora, kirli su veya kontamine taze gıdalar yoluyla bulaşan mikroskobik bir bağırsak paraziti. En yaygın belirtileri uzun süren ishal, karın ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve iştah kaybı olarak sıralanıyor. Tedavi edilmediğinde şikayetler haftalar boyunca devam edebiliyor.