Volkswagen, Polonya'da yer alan güneş enerjisi santralinin bakım çalışmalarında yeni bir uygulamaya gitti. Şirket, 31 binden fazla panelin bulunduğu arazide uzayan otların temizliği için motorlu çim biçme makineleri yerine 100 koyundan oluşan bir sürüyü işe aldı.

Quanta Energy tarafından inşa edilen ve işletilen 18,3 megavat gücündeki bu santral, Volkswagen'in Poznan kentindeki fabrikasına elektrik sağlıyor. VW e-Crafter ticari aracı başta olmak üzere çeşitli modellerin üretiminin yapıldığı bu tesis, bol güneşli günlerde elektrik ihtiyacının tamamını, yıllık bazda ise yüzde 25'ini doğrudan bu güneş santralinden karşılıyor.

ENERJİ VE TARIM FAALİYETLERİ AYNI ARAZİDE

Güneş panellerinin altında koyun otlatılması, güneş enerjisi üretimi ile tarımsal faaliyetleri aynı arazi üzerinde buluşturan "agrivoltaik" yaklaşımının bir örneğini oluşturuyor. Volkswagen yetkilileri, yürüttükleri bu çalışmanın endüstriyel agrivoltaik projeleri arasında yer aldığını belirtiyor.

Araştırmacılar, koyunların paneller altında otlamasının hayvan refahına, toprak kalitesine, biyolojik çeşitliliğe ve mikroiklime olan etkilerini gözlemliyor. Çalışmanın amacı, enerji üretimi ile tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirlik, verimlilik ve doğaya uyum ekseninde nasıl entegre edilebileceğini verilerle incelemek olarak açıklanıyor.

ÇEVRESEL ETKİLER VE UYUM SÜRECİ

Sonbahara kadar yetiştiricilerin gözetiminde santralde kalacak olan sürünün, motorlu çim biçme makinelerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak bakım masraflarını ve karbon emisyonlarını düşürmesi öngörülüyor. Ayrıca, makine devre dışı bırakılarak çevredeki yaban hayatı ve böcek popülasyonu için uygun bir ekosistem oluşturulması hedefleniyor.

Sürünün sahibi Justyna Nowak-Gajek, hayvanların ortama kısa sürede uyum sağladığını ve gruplara ayrılarak sakin bir şekilde beslendiklerini, bunun da alandaki koşullara adapte olduklarını gösterdiğini belirtti.

100 BİN KİŞİLİK İŞTEN ÇIKARMA PLANI GÜNDEMDE

Koyunların tesisteki faaliyeti devam ederken, Volkswagen grubu dünya genelindeki maliyet azaltma stratejileri kapsamında küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 16’sını oluşturan 100 bin çalışanın işten çıkarılması planını değerlendirmeyi sürdürüyor.