Norveç'in en popüler şans oyunlarından Eurojackpot çekilişine katılan binlerce katılımcı, cuma günü cep telefonlarına gelen mesaj ile şaşkınlığa uğradı.



Normal şartlar altında çekiliş yapıldıktan sonra ortaya çıkan ikramiyenin 100 ile bölünmesi ve kullanıcılara yansıtılması gerekirken, sistem hatasının ardından ikramiyeler 100 ile çarpılarak katılımcılara mesaj olarak gönderildi. Bu teknik hata, binlerce kişinin telefonuna 'milyonlarca norveç kronu' değerinde ödül kazandığının iletilmesine neden oldu.



ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ, CEO İSTİFA ETTİ



Norsk Tipping CEO’su Tonje Sagstuen, yaşanan karışıklık nedeniyle bir gün sonra istifa etti. Sagstuen, “Çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüm. İnsanların öfkesi haklı. Bu bir güven kaybıdır” dedi.



Ancak söz konusu durum, binlerce Norveç vatandaşının kazandığını düşündüğü paranın hayaliyle yeni planlar yapmasına neden oldu. Mesajı gördükten sonra tatil, evlerini yenileme ya da yeni bir ev almayı düşünenler, gerçeği çok geç olmadan fark etti.



Şirket, teknik arızayı çözerek gerçek miktarları yansıttığında talihliler kazandıklarını düşündükleri miktarın 1000'de 1'i ile karşı karşıya kaldı.

NRK’ye konuşan bir kadın, ev tadilatı sırasında 1,2 milyon kron (yaklaşık 119 bin dolar) kazandığı bildirilince büyük sevinç yaşadığını, ancak aslında bu miktarın sadece küçük bir kısmını alabildiğini söyledi.



SKANDALIN ARDINDAN BAKANLIK TOPLANDI

Olayın ardından Norsk Tipping yönetim kurulu, şirketin bağlı olduğu Kültür Bakanlığı ile acil bir toplantı yaptı. Kültür ve Eşitlik Bakanı Lubna Jaffery, “Bu tür hatalar kabul edilemez. Ülkede oyun hizmetlerini sağlama yetkisi yalnızca Norsk Tipping’e ait ve biz de kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesini bekliyoruz” dedi.



Şirket son dönemde teknik sorunlar ve ciddi hatalar nedeniyle düzenleyici kurumlar ve müşteriler tarafından eleştirilmişti. Norsk Tipping, son bir yılda birçok teknik problem yaşandığını ve eleştirilerin haklı olduğunu kabul etti.



CEO Sagstuen, 2014’ten beri şirkette görev alıyordu ve Eylül 2023’ten bu yana CEO koltuğunda oturuyordu. İstifasında, “Burada pek çok şey yanlış gitti ve bu benim sorumluluğum. Ayrıldığım için üzgünüm ama alınan önlemler konusunda içim rahat” ifadelerini kullandı.