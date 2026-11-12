ABD'nin New York kentinde başlatılan çevre projesi kapsamında, kullanılmayan 5 bin tuvalet parçalanarak Jamaica Körfezi'nin tabanına bırakıldı. Yapay resif olarak tasarlanan bu porselen yığınları, 10 yıl içinde on binlerce deniz canlısının tutunup çoğaldığı yeni bir koloni alanına dönüştü.

OKULLARDAN SÖKÜLEN TUVALETLER DENİZ TABANINA YERLEŞTİRİLDİ

Proje, New York Çevre Koruma Dairesi ile Billion Oyster Project adlı kuruluşun ortak çalışmasıyla 2016 yılında hayata geçirildi. Kentteki okullarda su tasarrufu sağlamak amacıyla değiştirilen 5 bin eski klozet, atık sahalarına gönderilmek yerine geri dönüşüm sürecine alındı. Toplanan porselenler temizlendikten sonra küçük parçalara ayrıldı.

PORSELEN PARÇALARI DENİZE NEDEN DÖKÜLDÜ?

Elde edilen porselen parçaları, istiridye ve deniz tarağı kabuklarıyla birleştirilerek körfez tabanında dört ayrı yapay resif oluşturuldu. Bu uygulamanın temel amacı, deniz tabanında istiridye larvalarının tutunup büyüyebileceği sert ve dayanıklı yüzeyler yaratmaktı. Atık porselenlerin su altındaki fiziksel yapısı, deniz canlıları için doğal kayaç işlevi gördü.

BÖLGEYE 50 BİN YETİŞKİN İSTİRİDYE BIRAKILDI

Yapay resiflerin inşasının ardından ekosistemin canlanması için bölgeye üreme yeteneğine sahip 50 bin yetişkin istiridye salındı. Yetkililerin planlamasına göre yetişkin istiridyelerin bıraktığı larvalar, porselen parçalarından oluşan sert zeminlere tutundu. Böylece körfez tabanında kendi kendini yenileyebilen yeni istiridye kolonileri meydana geldi.

10 YILLIK SÜRECİN SONUNDA HEDEF NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Projenin başlangıcından itibaren geçen 10 yıllık zaman diliminin sonunda deniz tabanında hedeflenen ekolojik sonuca ulaşıldı. Çöpe gidecek sıhhi tesisat atıkları, su altı canlılarının çoğalmasına olanak tanıyan kalıcı bir yaşam alanına dönüştürüldü.