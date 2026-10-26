Madrid'de yıllardır sürdürülen etkinlik, geçmişte çobanların hayvanlarını mevsimlere göre farklı otlaklara götürürken kullandığı tarihi yolları hatırlatmak amacıyla düzenleniyor. Şehrin en işlek noktalarından geçen sürüler, modern kent yaşamının ortasında alışılmadık görüntüler oluşturuyor.

BU YIL GÜZERGAH DEĞİŞTİRİLDİ

2026 yılındaki geçişte organizatörler, şehir merkezindeki protestolar nedeniyle geleneksel rotada değişikliğe gitti. Böylece binlerce hayvan, her yıl kullandıkları bazı yollar yerine alternatif güzergahlardan ilerledi.

Hayvanların geçişi sırasında çobanlar sürülere eşlik ederken koyun ve keçilerin sokakları doldurduğu anlar ilgi çekti. Etkinlik, Madrid'in yoğun şehir hayatıyla yüzlerce yıllık hayvancılık geleneğini bir araya getirdi

YÜZYILLARDIR SÜREN GELENEK YAŞATILIYOR

Bu yıl 33'üncüsü gerçekleştirilen etkinliğe 1.250 koyun ve 160 keçi katıldı. Hayvanlar Casa de Campo'dan hareket ederek Madrid'in tarihi sokaklarından geçti. Geçişi izlemek isteyen çok sayıda kişi yol kenarlarında toplandı ve sürüleri fotoğrafladı.

Madrid'de 1994 yılından bu yana düzenlenen festival, hayvanların yazlık ve kışlık otlaklar arasında taşınması geleneğini yaşatmayı amaçlıyor. Bu gelenek, kırsal yaşamın korunmasının yanı sıra hayvanların otlayarak yanıcı bitki örtüsünü azaltması nedeniyle orman yangınlarıyla mücadele açısından da önem taşıyor.

Etkinlikte 1418 yılına dayanan bir anlaşma da sembolik olarak canlandırıldı. Çobanların hayvanlarını şehirden geçirebilmek için ödediği tarihi geçiş ücreti, belediye yetkililerine temsili olarak teslim edildi.