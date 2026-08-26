Meksika’nın kuzey sınırında uzun yıllardır boş arazilerde mecburen depolanan ve ciddi bir çevre sorununa dönüşen ömrünü tamamlamış lastikler için kapsayıcı bir geri dönüşüm projesi başlatıldı. Tamaulipas eyaletine bağlı Matamoros şehrindeki çöp depolama alanına kurulan yeni kırma tesisiyle, hem çevre ve sağlık risklerinin azaltılması hem de atıkların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

30 MİLYON PESOLUK YATIRIMLA ALMAN TEKNOLOJİSİ KULLANILACAK

Matamoros'ta 30 milyon peso yatırımla faaliyete geçen tesiste, Alman teknolojisiyle üretilen “Teuton” adlı kırma makinesi görev yapıyor. Saatte 12 ila 18 ton arasında otomobil lastiği işleme kapasitesine sahip olan tesisin ilk aşamadaki hedefi 50.000 adet atık lastiği geri dönüştürmek.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN LASTİKLER HANGİ ALANLARDA KULLANILACAK?

Tesis bünyesinde kırma ve öğütme işlemlerinden geçirilerek kauçuk granül ile toz haline getirilen lastikler sanayide çok çeşitli alanlarda ham maddeye dönüştürülecek:

Yol Yapımı ve asfalt: Asfaltın esnekliğini artırmak, çatlamaları önlemek ve yol gürültüsünü azaltmak amacıyla kauçuk katkılı asfalt üretiminde,

Kent ve spor alanları: Çocuk oyun parklarının darbe emici zemin kaplamalarında, halı saha taban dolgularında ve atletizm pistlerinde,

İnşaat sektörü: Binalarda ses ve ısı yalıtım panelleri ile titreşim emici katmanların yapımında,

Sanayi üretimi: Ayakkabı tabanı, araç paspası, çöp konteyneri tekerleği ve konveyör bant imalatında,

Alternatif yakıt: Granül haline getirilemeyen parçalar ise çimento fabrikalarında kömür yerine yüksek ısı değerli ikincil yakıt (TDF) olarak değerlendirilecek.

ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI RİSKLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Açık alanda depolanan lastik yığınları, içlerinde su biriktirmeleri nedeniyle sivrisinek başta olmak üzere hastalık taşıyıcı canlıların üreme alanı haline geliyor. Bunun yanı sıra, bu tür yığınlarda çıkan yangınların söndürülmesindeki zorluklar ile yangın sonrası havaya, toprağa ve su kaynaklarına karışan zehirli atıklar bölge için ciddi bir tehdit oluşturuyordu.

DİĞER SINIR ŞEHİRLERİNİ DE KAPSAYACAK

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) verilerine göre bölgedeki pek çok sınır belediyesinde benzer dev lastik depoları bulunuyor. Matamoros'taki tesisin sadece yerel ölçekte kalmayıp kuzey sınırındaki diğer belediyelerden gelecek atık lastikleri de kabul etmesi planlanıyor. Yerel yönetimler ayrıca vatandaşların eski lastiklerini teslim edebilmeleri için toplama noktaları ve destekleyici kampanyalar oluşturulacağını bildirdi.