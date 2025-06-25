Hendeksonhaber'in haberine göre; Bankadan para çekmeye giden Yener Gözdağ, ATM'nin bulunduğu kısımda binlerce liralık parayla karşılaştı. Hendek'te yaşayan Gözdağ, paraları Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.
ATM'DE BİNLERCE LİRA BULDU
Yaşanılan olay, Hendek'in Kemaliye Mahallesi Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın ATM'sinde yaşandı. Para çekme işlemi yapan Yener Gözdağ, bir vatandaşın ATM'de unuttuğu 19 bin 800 lirasıyla karşılaştı. Paranın sahibini arayan Gözdağ daha sonra Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğünde soluğu aldı.
PARALARI EMNİYETE TESLİM ETTİ
Bulduğu paraları emniyete bırakan Gözdağ, paraları tutanakla kayıt altına aldı. Örnek bir davranış sergileyen Gözdağ, paranın sahibine ulaşması için elinden geleni yaptığını belirtti.