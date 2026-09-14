Çin'in en büyük tatlı su göllerinden biri olan Taihu, uzun süredir yoğun alg oluşumuyla mücadele ediyor. Araştırmacılar soruna karşı suya kimyasal madde dökmek ya da algleri mekanik olarak toplamak yerine, gazla doldurulan çok küçük kabarcıkların kullanıldığı iki aşamalı bir sistemi gölün yarı kapalı bir bölümünde test etti.

SUYA NANOKABARCIKLAR VERİLDİ

Deneyde yaklaşık 9 bin metreküp suyun bulunduğu 3 bin 300 metrekarelik alan kullanıldı. Sistemin ilk aşamasında suyun içinde hidrodinamik kavitasyon oluşturuldu. Bu işlem sırasında meydana gelen fiziksel kuvvetler, siyanobakterilerin suyun yüzeyinde kalmasını sağlayan yapıları etkileyerek alg yoğunluğunun azalmasına yardımcı oldu.

İkinci aşamada ise suya ozon taşıyan nanokabarcıklar verildi. Normal hava kabarcıklarından çok daha küçük olan bu yapılar, gazın suyun içerisinde etkili biçimde dağılmasını sağladı. Böylece alglerin kontrol altına alınmasının yanı sıra sudaki bazı kirleticilerin azaltılması da hedeflendi.

20 GÜNDE YÜZDE 89,47 AZALDI

Sonuçlar, sistemin kısa sürede önemli değişiklikler oluşturduğunu gösterdi. 20 günlük süreçte sudaki klorofil-a konsantrasyonu yüzde 77,46 azalırken, siyanobakterilerin izlenmesinde kullanılan fikosiyanin seviyesi yüzde 89,47 düştü. Ayrıca kötü kokuya neden olan bazı bileşiklerin miktarı da eşik değerlerin altına indi.

Değişim yalnızca alglerle sınırlı kalmadı. Sudaki amonyum azotunun yüzde 78,53'ü giderilirken, göl tabanındaki tortuda bu oran yüzde 39,17 olarak ölçüldü. Buna karşılık toplam fosforun azaltılmasında aynı ölçüde güçlü bir sonuç elde edilemedi.

Araştırmacılar, yöntemin doğal göl ve benzeri su alanlarında alg patlamalarını kontrol etmek için kullanılabileceğini değerlendiriyor. Ancak çalışma 3 bin 300 metrekarelik sınırlı bir test alanında gerçekleştirildiği için, yöntemin Taihu Gölü gibi çok büyük su kütlelerinde geniş ölçekte uygulanmasının nasıl sonuç vereceğinin ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor.