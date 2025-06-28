Son yıllarda Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alma sürecinde yaşadığı zorluklar ciddi bir boyuta ulaştı. Özellikle öğrenci, akademisyen, iş insanı ve turistik amaçlarla seyahat etmek isteyen birçok kişi, artan ret oranları ve geciken randevu tarihleri nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Vize mağduriyeti yaşayan en büyük kesim ise öğrenciler. Aylarca yanıt alamayan ya da olumsuz yanıt alan öğrencilerden bazıları burslarını da kaybetti. Vize engeli nedeniyle mağdur olan öğrencilerin sayısı 50 bini aştı.

NTV'de yer alan habere göre, en çok Almanya ve İtalya başvurularında sıkıntı yaşanıyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI

Bu iki ülkede okumayı hedefleyen toplam 23 bin öğrenci vize almak isterken çeşitli mağduriyetlerle karşılaştı. Yurt Dışı Eğitim Danışmanları Derneği öğrencilere öncelik tanınması için kampanya başlattı.