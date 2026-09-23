Kahverengi ağaç yılanlarının Guam’a İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, büyük olasılıkla gemilerde taşınan yüklerin arasında ulaştığı düşünülüyor. Doğal düşmanlarının bulunmaması ve bol miktarda avla karşılaşmaları nedeniyle hızla çoğalan yılanlar, adanın ekosisteminde büyük değişime yol açtı. Guam’daki 22 yerli üreyen kuş türünden 13’ünün adadan yok olmasında bu istilacı türün etkili olduğu belirtiliyor.

FARELER AĞAÇ DALLARINA TAKILIYOR

Operasyonda kullanılan ölü yavru farelerin içine 80 miligramlık parasetamol tableti yerleştiriliyor. Fareler daha sonra havada açılan ve uzun bir şerit çıkaran biyolojik olarak parçalanabilir özel kapsüllere konuluyor. Bu şerit dallara takılarak yemin doğrudan yere düşmesini engelliyor.

Bunun nedeni kahverengi ağaç yılanlarının geceleri aktif olması ve avlanmak için sık sık ağaçlara çıkması. Yemlerin dallarda asılı kalması hem yılanların farelere ulaşmasını kolaylaştırıyor hem de yerde yaşayan diğer hayvanların yemlere ulaşma ihtimalini azaltıyor.

Geniş ormanlık alanlara ulaşabilmek için helikoptere monte edilen otomatik bir sistem kullanılıyor. Sistem saniyede dört yem bırakabiliyor. Tek seferde taşınan 3 bin 600 yemle yaklaşık 30 hektarlık alan 15 ila 30 dakika içinde taranabiliyor. Hektar başına yaklaşık 120 yem bırakılıyor.

30 YILANI RADYO VERİCİLERİYLE TAKİP ETTİLER

Yöntemin ne kadar etkili olduğunu görmek için Guam’ın kuzeyindeki Andersen Hava Kuvvetleri Üssü’nde yapılan bir uygulama öncesinde 30 yetişkin yılana radyo vericisi takıldı. Vericiler, yılanların hareketlerini takip ederek 24 saatten uzun süre hareketsiz kalan hayvanların belirlenmesini sağladı.

Yemlerin havadan bırakıldığı dönemde takip edilen 30 yılandan 11’i öldü. Yem bırakılmayan karşılaştırma döneminde ise takip edilen yılanlarda ölüm görülmedi. Araştırmada özellikle daha küçük yetişkin yılanların yönteme karşı daha hassas olduğu belirlendi.

Parasetamol kahverengi ağaç yılanlarının kanındaki oksijen taşıma mekanizmasını bozuyor. Yapılan deneylerde 80 miligramlık dozun methemoglobin seviyesini ciddi biçimde yükselttiği ve kandaki oksijen taşıyan hemoglobin miktarını düşürdüğü görüldü. Sonuçta ağır oksijen yetersizliği ve solunum yetmezliği gelişiyor.

Yöntemin önemli bir sınırı ise büyük yılanlar. 80 miligramlık standart doz Guam’daki yılanların büyük çoğunluğu için ölümcül olsa da yaklaşık 200 gramın üzerindeki yılanlarda etkinliği azalmaya başlıyor. Özellikle daha büyük erkek yılanların kontrol altına alınabilmesi için farklı yöntemlerin de kullanılması gerektiği belirtiliyor.