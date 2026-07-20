Ördekler gün boyunca tarlalarda dolaşarak böcekleri, salyangozları ve yabani otları tüketiyor. Hareketleriyle suyu sürekli karıştırdıkları için pirinç köklerinin daha fazla oksijen almasına katkı sağlıyor, bıraktıkları doğal gübre ise toprağın verimliliğini artırıyor. Böylece kimyasal gübre ve pestisit ihtiyacı önemli ölçüde azalırken, tarlaların bakım maliyetleri de düşüyor.

ÖRDEKLER TARLANIN BAKIMINI ÜSTLENİYOR

Çiftçiler, pirinç fideleri tarlaya dikildikten sonra hektar başına yaklaşık 200 ördek bırakıyor. Yaklaşık iki ila üç ay boyunca tarlalarda kalan ördekler, hasat dönemine kadar yabani otları temizliyor, zararlı böceklerin çoğalmasını engelliyor ve suyun hareketli kalmasını sağlıyor. Bu yöntem sayesinde çiftçiler aynı anda ot temizliği, gübreleme ve zararlı kontrolünü tek bir sistemle gerçekleştirebiliyor.

YILLARDIR UYGULANIYOR

"Pirinç-ördek tarımı" olarak bilinen bu yöntem Çin'de yıllardır uygulanıyor. Son yıllarda ise sürdürülebilir tarım uygulamalarına olan ilginin artmasıyla yeniden yaygınlaşmaya başladı. Uzmanlar, yöntemin hem kimyasal kullanımını azaltması hem de toprağın doğal dengesini koruması nedeniyle çevre dostu üretim modelleri arasında öne çıktığını belirtiyor. Sezon sonunda ördeklerin de ayrı bir gelir kaynağı oluşturması, sistemi çiftçiler için ekonomik açıdan daha cazip hale getiriyor.