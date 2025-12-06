Rusya’nın farklı bölgelerinde çok sayıda Porsche sahibi, araçlarını çalıştırmakta ciddi sorunlar yaşadıklarını bildiriyor. TASS’ın aktardığına göre, sosyal medyada yüzlerce kullanıcı benzer arızayı yaşadığını paylaşarak ülke çapında yaygın bir problem olduğuna dikkat çekti.

Rolf Servis Müdürü Yuliya Truşkova, yaşanan sıkıntının nedenine ilişkin açıklamasında, fabrika alarm sisteminin uydu modülü üzerinden yanlışlıkla devre dışı bırakılmasının soruna yol açtığını belirtti. Truşkova, “28 Kasım'dan bu yana Porsche sahiplerinin şirketin servis merkezine yaptığı aramalarda önemli bir artış gördük. Uzmanlarımız, sorunun fabrika alarm sisteminin uydu aracılığıyla bloke edilmesinden kaynaklandığını belirledi.” ifadelerini kullandı.

FABRİKA ALARM SİSTEMİ RESETLENECEK

Truşkova’ya göre, içten yanmalı motora sahip tüm modellerde benzer blokelerin görülebileceği belirtildi. Çözüm olarak ise fabrika alarm sisteminin resetlenip sökülmesiyle bu engelin aşılabildiği ifade ediliyor.

Ayrıca Truşkova, durumun yalnızca Porsche ile sınırlı olmadığını belirterek, “Benzer durumları Mercedes-Benz sahipleri de yaşıyor ancak bunlar münferit vakalar. Araçlar 'tuğla' (işe yaramaz) duruma geçmiyor. Bu blokelerin nedeni biliniyor mu? Uzmanlar şu anda bu konuyu araştırıyor, bunun kasıtlı olarak yapılmış olma ihtimali var” dedi.

ARAÇLAR AYNI ANDA ÇALIŞAMAZ HALE GELDİ

Avto.ru’nun haberine göre arıza özellikle 2020’den önce üretilen Porsche modellerinde yoğunlaşıyor. Cayenne, Macan ve Panamera gibi popüler modellerde çalıştırma sorunlarının arttığı bildiriliyor. Telegram kanalı Shot ise yüzlerce Porsche’nin aynı anda çalışamaz hale geldiğini ve araç sahiplerinin ciddi mağduriyet yaşadığını duyurdu.