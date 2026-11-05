Nijerya’da yürütülen ve 2022 yılında uluslararası hakemli bilim dergisi Applied Water Science’ta yayımlanan bir araştırma, güneş enerjisiyle su dezenfeksiyonunda işlem süresini önemli ölçüde kısaltan yeni bir yöntemi ortaya koydu.

Springer Nature veri tabanında yer alan "Design, construction and testing of an improved solar water disinfection system" başlıklı çalışma kapsamında araştırmacılar, kirli suyla doldurulan sekiz adet şeffaf polietilen tereftalat (PET) şişeyi özel olarak tasarlanmış yansıtıcı bir güneş enerjisi düzeneğine yerleştirdi.

4 SAATTE TESPİT EDİLEBİLİR SEVİYENİN ALTINA İNDİRDİ

Gerçekleştirilen laboratuvar analizleri sonucunda, suda yaygın olarak bulunan ve çeşitli hastalıklara yol açabilen Escherichia coli (E. coli) bakterilerinin dört saatlik güneş maruziyetinin ardından tespit edilebilir seviyenin altına indiği belirlendi.

İŞLEM SÜRESİ 2 SAAT KISALDI

Araştırma verilerine göre, şişelerin doğrudan çatı veya açık zemin üzerine bırakıldığı geleneksel güneşle dezenfeksiyon (SODIS) yönteminde bakterilerin etkisiz hale gelmesi için gereken altı saatlik süre, geliştirilen odaklayıcı düzenek sayesinde üçte bir oranında kısaldı. Bilim insanları, sistemin güneş ışınlarını şişelere yoğunlaştırarak hem morötesi (UV) ışınım etkisini hem de su sıcaklığını daha hızlı artırdığını kaydetti.