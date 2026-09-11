Plastik atık kirliliği küresel bir sorun olmaya devam ederken, Arjantin’in Puerto Iguazú kentinde bir ailenin hayata geçirdiği çevre dostu proje tüm Latin Amerika’ya ilham veriyor. Las Orquideas mahallesinde yer alan ve tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden kurulan ev, bugün yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

7000 İLA 8000 ŞİŞE HARCANDI

İşsiz kaldıktan sonra 2000 yılında çimento veya tutkal kullanmadan, tamamen el yapımı geçmeli bir sistemle evini inşa etmeye başlayan Alfredo Santa Cruz, atık malzemeleri yapı elemanına dönüştürdü. Metrekare başına yaklaşık 60 plastik şişenin kullanıldığı yapının tamamı için 7 bin ila 8 bin şişe harcandı.

Büyük bir yatak odası, küçük bir yatak odası ve mutfak-yemek odasından oluşan sade evin yapımında plastik şişelerin yanı sıra süt ve şarap kutusu gibi karton malzemelerden de yararlanıldı.

BAŞKA BİR GELİŞMEYİ DE GÜNDEME TAŞIDI

Öte yandan, Haziran 2026'da Brezilya’da benzer bir yaklaşımla inşa edilen ve yaklaşık 8 bin cam şişenin kullanıldığı "Tuz Evi" projesi de sürdürülebilir mimari tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Arjantin’deki yapı ise çimento ve yapıştırıcı kullanılmayan özgün mekanik sistemiyle atık yönetimi ve alternatif inşaat alanında örnek teşkil etmeyi sürdürüyor.