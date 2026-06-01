Cezayir'deki Sahra (Sahravi) mülteci kamplarında yaşayan mühendis Tateh Lehbib Breica'nın geliştirdiği düşük maliyetli inşaat tekniği, plastik atıkları zorlu çöl iklimine dayanıklı konutlara dönüştürüyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından fonlanan ve yerel halkın katılımıyla yürütülen proje kapsamında, Tinduf şehri yakınlarındaki kamplarda mülteciler için yeni yaşam alanları inşa edildi.

6000 ADET KUM DOLU PLASTİK ŞİŞE KULLANILDI

Aslen Awserd kampından olan ve yenilenebilir enerji ile enerji verimliliği alanında eğitim alan Breica, bölgedeki kerpiç evlerin şiddetli yağmurlar nedeniyle hasar görmesi üzerine harekete geçti. İlk olarak büyükannesinin evindeki teras bahçesi için planlanan plastik şişeler, içlerinin kum ve samanla doldurulmasıyla dayanıklı yapı bloklarına dönüştürüldü.

Proje kapsamında, her bir evin dairesel duvarlarının örülmesi için yaklaşık 6.000 adet kum dolu plastik şişe kullanıldı. Üst üste yığılarak oluşturulan kalın duvarlar çimento ve kireçle kaplandıktan sonra, güneş ışığını yansıtması ve ısı emilimini azaltması amacıyla beyaz boyayla boyandı.

PLASTİK ATIK BİRİKİMİNİ DE AZALTMA GÖREVİ GÖRÜYOR

Evlerin dairesel yapısı, Sahra Çölü'nde yıl boyunca etkili olan güçlü rüzgarların yapı üzerindeki fiziksel etkisini azaltacak şekilde tasarlandı. Kum dolgulu kalın duvarların, kerpiç yapılara kıyasla şiddetli yağmurlarda su sızıntılarını engellediği ve bölgede sık yaşanan kum fırtınalarına karşı daha yüksek koruma sağladığı belirtildi. Proje aynı zamanda, coğrafi izolasyon nedeniyle geleneksel inşaat malzemelerinin pahalı ve kıt olduğu kamplardaki plastik atık birikimini azaltma işlevi de görüyor.

TOPLULUK DESTEĞİYLE 27 KONUT TAMAMLANDI

İnşaat süreci, kamplarda yaşayan mültecilerin plastik şişeleri toplaması, ayrıştırması ve doldurması gibi yoğun el işçiliği gerektiren aşamalarda kolektif bir organizasyonla yürütüldü. İnsani yardım kuruluşlarının kayıtlarına göre, başlangıçta 25 konut olarak planlanan proje, kaynakların etkin kullanımıyla 27 konuta ulaştı. Yapılan evler öncelikle yaşlılar, düşük gelirli aileler ve kamptaki kırılgan gruplar başta olmak üzere yaklaşık 50 mültecinin kullanımına sunuldu.

Birleşmiş Milletler Bölgesel Bilgi Merkezi verilerine göre, dünyadaki en uzun süreli mülteci durumlarından birinin yaşandığı beş Sahra kampında, halen yaklaşık 173,6 bin kişi insani yardımlarla yaşamını sürdürüyor. Geliştirilen bu yöntem, bölgedeki konut politikasının tamamını çözme iddiası taşımamakla birlikte, zorlu iklim ve ekonomik kısıtlılıklar altındaki bölgeler için yerel bir adaptasyon ve geri dönüşüm referansı olarak kayıtlara geçti.