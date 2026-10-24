ABD'nin New York eyaletinde 1995 yılında süt ve su şişeleri ile deterjan kaplarından elde edilen geri dönüştürülmüş plastik kullanılarak bir iskele inşa edildi.

Çevre dostu malzemelerin yapı sektöründe kullanımına yönelik dikkat çeken örneklerden biri olan projede, plastik atıklar yeniden değerlendirilerek iskele yapımında kullanıldı. Araştırmacılar, kullanılan malzemenin uzun vadeli performansını belirlemek amacıyla iki yıl boyunca çeşitli testler gerçekleştirdi.

ESNEKLİĞİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAŞANDI

İncelemelerde, geri dönüştürülmüş plastik profillerin boyutsal kararlılığı, yüzey sertliği ve basınç altındaki davranışı değerlendirildi. İki yıllık gözlem sürecinde bu üç özelliğin büyük ölçüde korunduğu belirlendi. Ancak malzemenin esneklik özelliğinde önemli değişimler yaşandı. Yapılan ölçümlerde elastikiyet modülünün ilk 12 ayda yaklaşık yüzde 45 oranında azaldığı, ikinci yılın sonunda ise yeniden başlangıç seviyesine yaklaştığı tespit edildi.

BAZI YAPILARDA KULLANILABİLİR

Araştırmanın sonuçları, geri dönüştürülmüş plastik malzemelerin belirli yapı uygulamalarında kullanılabileceğini ortaya koydu. Bununla birlikte, malzemenin esneklik değerlerinde görülen değişimlerin kullanım alanı belirlenirken göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi. Çalışmada, geri dönüştürülmüş plastik profillerin yük taşımayan yapısal uygulamalarda kullanılmasının daha uygun olabileceği sonucuna ulaşıldı.

Araştırma, plastik atıkların yeniden değerlendirilerek yapı malzemesine dönüştürülmesinin yanı sıra bu malzemelerin uzun vadeli dayanıklılığının ve fiziksel özelliklerinin düzenli olarak incelenmesinin önemini de ortaya koydu.