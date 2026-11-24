Asma Khatun ve eşi Rashedul, çocuklarıyla birlikte Bangladeş'in başkenti Dakka'dan ayrılarak ülkenin kuzeyindeki Lalmonirhat bölgesine yerleşti. Daha temiz bir çevrede yaşamak isteyen çift, ailelerine ait arazide kendi evlerini inşa etmek için alışılmışın dışında bir yöntem tercih etti.

TUĞLA YERİNE PLASTİK ŞİŞE KULLANDILAR

Çevrede çok sayıda plastik şişenin çöpe atıldığını fark eden Asma Khatun, bu atıkları inşaat malzemesi olarak değerlendirmeye karar verdi. Yerel işletmelerden binlerce plastik şişe satın alan aile, evin duvarlarını örmek için hazırlıklara başladı.

Şişelerin içi kumla doldurulduktan sonra sıkıştırılarak kapakları kapatıldı. Yatay şekilde dizilen şişeler, kum ve çimentodan hazırlanan harçla birbirine bağlandı.

Yaklaşık 158 metrekarelik evde dört yatak odası, mutfak, yemek odası, iki banyo ve veranda bulunuyor. Yapının dış cephesinde görünen şişe tabanları ise eve farklı bir görünüm kazandırıyor.

İnşaat sırasında karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, bu yöntemle çalışabilecek ustaları bulmak oldu. Geleneksel tuğlalarla çalışmaya alışkın olan ustalar, şişeleri kullanarak duvar örmek için yeni yöntemler geliştirmek zorunda kaldı.

EVİ GÖRENLER MERAK EDİP GELMEYE BAŞLADI

Evin yapımında plastik şişelerin yanı sıra demir, çelik, ahşap ve tuğla parçaları da kullanıldı. Çatısı ise oluklu metal levhalarla kaplandı.

Çift, evin tamamlanması için yaklaşık 400 bin Bangladeş takası (yaklaşık 160 bin TL) harcanacağını hesapladı. Plastik şişelerin kullanılması sayesinde benzer büyüklükteki geleneksel bir eve kıyasla inşaat maliyetlerinin düşürülmesi sağlandı.

Evin fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından bölge sakinlerinin de yapıya ilgisi arttı. Çok sayıda kişi, farklı inşaat tekniğini yakından görmek ve maliyeti hakkında bilgi almak için evi ziyaret etmeye başladı.