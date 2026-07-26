Yaklaşık 25 bin metrekarelik açık alanda yaşayan 6 bin tavuğun bulunduğu çiftlikte kullanılan hafif kamera sistemi, kümesin yaklaşık 10 metre üzerinde ray üzerinde hareket ederek sürüyü sürekli izliyor. Amaç, insanların fark etmesinden önce hastalık belirtileri gösteren ilk hayvanı belirleyip yetiştiriciyi uyarmak.

DAVRANIŞLARI ANALİZ EDİYOR

Sistem, şimdiye kadar kaydedilen yaklaşık 900 saatlik görüntü ile eğitildi. Yapay zeka; zikzak yürüyüş, gözde şişlik veya kapanma, solunum değişiklikleri ve sürüden uzaklaşarak yalnız kalma gibi davranışları analiz ediyor. İlerleyen dönemde yüksek çözünürlüklü termal kameralar da sisteme eklenerek vücut sıcaklığındaki değişimler izlenecek.

Yapay zeka şüpheli bir durum tespit ettiğinde yetiştiriciye uyarı gönderiyor. Böylece yalnızca risk taşıyan hayvanın kontrol edilmesi sağlanırken, hastalığın tüm kümese yayılmadan önce önlem alınması hedefleniyor.

ANTİBİYOTİK KULLANIMINI DA AZALTABİLİR

Projeyi geliştiren ekip, erken teşhis sayesinde salgınların büyümesinin önüne geçilmesinin hem ekonomik kayıpları azaltacağını hem de gereksiz antibiyotik kullanımını düşürebileceğini belirtiyor. Bu durumun uzun vadede antibiyotik direnciyle mücadeleye de katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

BioSentinel henüz geliştirme aşamasında bulunuyor. Proje ekibi, sistemi daha da geliştirebilmek için yeni veri toplamaya ve araştırma desteği aramaya devam ediyor.