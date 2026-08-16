Son dönemde vatandaşların cep telefonlarına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adına gönderildiği iddia edilen sahte mesajlar dikkat çekiyor. Dolandırıcılar, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bahanesiyle panik havası yaratıyor.

Mesajlarda "Borcunuz var", "Ödeme yapılmazsa işlem başlatılacak" veya "Hesaplarınıza bloke konulacak" gibi ifadeler kullanılarak vatandaşların hızlı ve aceleci karar vermesi hedefleniyor.

"SGK ADINA GELEN HER SMS GERÇEK OLMAYABİLİR"

SGK'nın vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yaptığı doğru olsa da bu hizmetten yararlanabilmek için cep telefonu numarasının sisteme kayıtlı olması gerekiyor. Numara, e-Devlet'teki "SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan" hizmetiyle tanımlanabiliyor. Kayıt yaptırmamış kişilerin gelen mesajlara karşı daha dikkatli olması gerekiyor.

Dolandırıcılar, sahte linkler üzerinden vatandaşları sahte sitelere yönlendirerek kimlik, kredi kartı veya banka bilgilerini çalmayı amaçlıyor. Ayrıca IBAN bilgisi paylaşarak doğrudan para transferi de talep edebiliyorlar.

SGK'nın gerçek SMS bildirimleri genellikle sağlık hizmetlerinin maliyetine dair bilgiler içeriyor. GSS borcu gibi hassas konularda şüpheli bir mesajla karşılaşanların bağlantıya tıklamaması, e-Devlet üzerinden resmi borç durumunu kontrol etmesi gerekiyor.