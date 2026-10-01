Doğal yaşamı koruma çalışmaları kapsamında nesli tehlike altında bulunan bazı kuş türlerinin üreme alanları yeniden düzenlendi. Çalışmalar sırasında binlerce ton taş helikopterlerle dağlık bölgelere taşınarak kuşların yuvalama ve yaşam alanlarının oluşturulmasında kullanıldı. BİNLERCE TON TAŞ HELİKOPTERLERLE TAŞINDI Karadan ulaşımın güç olduğu dağlık alanlarda ihtiyaç duyulan taşların taşınması için helikopterlerden yararlanıldı. Binlerce ton taş belirlenen noktalara ulaştırılırken, çalışmalar kuşların yeniden üreyebileceği uygun yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik gerçekleştirildi. TAŞLAR NEDEN DAĞA TAŞINDI? Bölgeye getirilen taşlar, nesli tehlike altındaki kuşların yaşam ve üreme koşullarını yeniden oluşturmak amacıyla kullanıldı. Yuvalama alanlarının yanı sıra kuşların beslenebileceği bölgelerde de düzenlemeler yapılarak doğal yaşam alanlarının yeniden kullanılabilir hale getirilmesi amaçlandı. YUVALAMA ALANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ Koruma çalışmaları yalnızca taşların bölgeye taşınmasıyla sınırlı kalmadı. Kuşların yuva kurduğu alanlarda düzenlemeler yapılırken beslenme noktaları da yeniden ele alındı. Çalışmaların ardından türlerin bölgedeki hareketleri takip edilmeye başlandı. KUŞLAR GERİ DÖNDÜ MÜ? Yaşam alanlarının yeniden düzenlenmesinin ardından nesli tehlike altındaki kuşların bölgeye dönüşü ve üreme faaliyetleri gözlem altına alındı. Böylece yapılan müdahalelerin türlerin yeniden yerleşmesi üzerindeki etkileri takip edildi. YAŞAM ALANLARINDAKİ DEĞİŞİM TAKİP EDİLDİ Taşların taşınması, yuvalama alanlarının düzenlenmesi ve beslenme bölgelerinin değiştirilmesinin ardından koruma çalışmaları izleme süreciyle devam etti. Bölgedeki kuşların geri dönüşü ve yeniden üreme durumu yapılan gözlemlerle takip edildi.

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