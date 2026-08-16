ABD'nin Missouri eyaletinde geçmişte kireç taşı çıkarılan kilometrelerce uzunluğundaki yer altı tünelleri, günümüzde devasa gıda lojistik merkezleri olarak hizmet veriyor. Doğal yapısı gereği yıl boyunca serin kalan bu tüneller, iklimlendirme maliyetlerini düşürerek gıdaların bozulmadan saklanmasını sağlıyor.

SÜT KRİZİ YER ALTI DEPOLARINI DOĞURDU

"Peynir mağaraları" olarak bilinen tesislerin ortaya çıkışı 1970'li yıllara dayanıyor. Dönemin ABD yönetimi, süt üreticilerini desteklemek ve piyasa fiyatlarını dengede tutmak amacıyla yüksek miktarda süt ürünü satın aldı. Devlet alımlarıyla birlikte üretimin hızla artması ve taze sütün kısa sürede bozulması üzerine ürünler işlenerek peynire dönüştürüldü. Biriken yüz binlerce ton peyniri muhafaza etmek için Missouri'deki eski maden tünelleri kullanılmaya başlandı.

DOĞAL SERİNLİK ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYOR

Yer altındaki doğal sıcaklık dengesi, ürünlerin soğuk hava depolarına kıyasla çok daha az enerji harcanarak korunmasını sağladı. Günümüzde ABD genelindeki ticari soğuk hava depolarında tutulan toplam peynir miktarı 600 bin tonun üzerine çıkmış durumda.

ÖZEL ŞİRKETLERİN LOJİSTİK MERKEZİ OLDU

ABD hükümetinin toplu peynir alım politikalarını sonlandırmasının ardından yer altı tesisleri işlev değiştirdi. Geçmişte devlet stoklarının tutulduğu "peynir mağaraları", günümüzde özel şirketler tarafından işletilen modern gıda depolama ve dağıtım merkezleri olarak ticari faaliyetlerini sürdürüyor.