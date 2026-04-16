Aydın’ın Kuşadası ilçesi, dünyanın en büyük kruvaziyer gemileri arasında gösterilen “Sun Princess” ve “Viking Vesta” ile gelen 5 bin 297 turisti ağırladı.

Bermuda bayraklı Sun Princess ve Norveç bayraklı Viking Vesta, sabah saatlerinde Kuşadası Ege Port Limanı’na demirledi. Gemilerden inen yolcuların büyük kısmını, çoğunluğu ABD vatandaşı olmak üzere toplam 5 bin 297 turist oluşturdu.

Tur programı kapsamında yolcuların bir bölümü, İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi’ni ziyaret etti. Geziye katılmayan turistler ise Kuşadası şehir merkezinde vakit geçirerek alışveriş yaptı.