Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerinin ardından kapılarını Türk depremzedelere açan Kanada’da, siyasi rüzgarların tersine esmesiyle büyük bir barınma krizi baş gösterdi. Justin Trudeau hükümetinin insani yardım kapsamında başlattığı özel vize programı, yeni yönetimin göçmenlik politikalarındaki sert tutumu nedeniyle sona erdirildi.

Deprem felaketinin hemen ardından başlatılan ve yaklaşık 20 bin Türk vatandaşına geçici çalışma ve oturum izni sağlayan süreç, Ottawa’daki iktidar değişimiyle çıkmaza girdi. Trudeau döneminde verilen "kalıcı oturum ve vatandaşlık" vaatleriyle Kanada’da yeni bir düzen kuran, üç yıldır inşaattan hizmet sektörüne kadar pek çok alanda çalışan Türkler, 14 Mart 2025’te Başbakanlık koltuğuna oturan Mark Carney’nin katı göçmenlik duvarına çarptı.

VİZE SÜRELERİ UZATILMADI

2026 yılı itibarıyla vize sürelerinin uzatılmayacağının açıklanması, binlerce aile için belirsizliği beraberinde getirdi. Edinilen bilgilere göre, vize süresi dolan 10 bin Türk vatandaşı kendi imkanlarıyla Türkiye’ye dönüş yaparken, geri kalan yaklaşık 9 bin kişinin yasal statülerini kaybetmeleri nedeniyle zorunlu olarak geri gönderilmesi bekleniyor.