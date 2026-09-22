Fon Uzmanı Onur Duygu, tasfiye sürecinde yatırımcıların alacağı paranın fon içerisindeki varlıkların durumuna bağlı olduğunu söyledi.

6 AYIN SONUNDA ÖDENECEĞİ ANLAMINA GELMİYOR

Duygu, “6 ay denildiğinde, 6 ayın sonunda bütün paranın ödeneceği düşünülmemeli” diyerek, varlıkların hızlı şekilde nakde çevrilebilmesi halinde yatırımcıların paralarına daha kısa sürede ulaşabileceğini ifade etti.

FONDAKİ VARLIKLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

TV100'e konuşan Duygu, yatırımcıların özellikle para piyasası fonlarının içeriğine bakması gerektiğini belirterek, mevduat, katılma hesabı ve Takasbank Para Piyasası gibi varlıkların bulunması durumunda nakde dönüşün çok daha hızlı gerçekleşebileceğini söyledi. Buna karşılık fonun içerisinde hisse oranının yüksek olması halinde varlıkların nakde çevrilmesinin daha uzun sürebileceğini ve kayıp riskinin ortaya çıkabileceğini aktardı.

100 MİLYAR LİRALIK FON ÖRNEĞİ

Fonun tasfiye öncesinde 100 milyar lira değerinde olduğunu belirten Duygu, varlıkların satılması sonucunda elde kalan tutarın yatırımcıların alacağı miktarı da doğrudan etkileyeceğini söyledi. Duygu, “100 milyarlık bir fonun içindeki varlıklar satıldığında 50 milyar kalırsa, o zaman yatırımcılar 50 milyar üzerinden para almak durumunda kalacak” ifadelerini kullandı.