Palau sınırları içinde bulunan ve 'Jellyfish Lake' olarak bilinen bu göl, son buzul çağının ardından denizle bağlantısını kaybetti. Yaklaşık 12 bin yıl boyunca izole kalan bu ortam, canlıların tamamen farklı bir evrim süreci geçirmesine neden oldu.

Bugün gölde milyonlarca denizanası yaşıyor ve bu canlıların önemli bir bölümü, dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan özel bir alt türe ait. Bilim insanlarına göre bu durum, uzun süreli izolasyonun canlılar üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Göldeki en dikkat çekici özelliklerden biri ise denizanalarının davranışları. Bu canlılar gün boyunca güneşin konumuna göre toplu halde hareket ediyor. Sabah saatlerinde doğuya doğru ilerleyen sürüler, gün içinde yön değiştirerek batıya doğru göç ediyor. Bu hareket, göl yüzeyinde adeta 'canlı bir akıntı' görüntüsü oluşturuyor.

Bu davranışın arkasında simbiyotik bir ilişki yer alıyor. Denizanasının içinde yaşayan mikroskobik algler güneş ışığıyla enerji üretirken, denizanası da hareket ederek bu alglerin ışık almasını sağlıyor ve karşılığında besin elde ediyor.

Ancak bu hassas denge her zaman korunamıyor. Geçmişte yaşanan iklim değişiklikleri, özellikle su sıcaklıklarını artırarak alglerin azalmasına ve denizanası popülasyonunun ciddi şekilde düşmesine yol açtı. Buna rağmen ekosistem zamanla kendini toparlayarak yeniden milyonlar seviyesine ulaştı.

Ortaya çıkan bu tablo, doğanın izole ortamlarda nasıl tamamen farklı bir yol izleyebileceğini gösteriyor. Binlerce yıl boyunca dış dünyadan kopuk kalan bu göl, bugün hâlâ bilim insanları için eşsiz bir doğal laboratuvar olmayı sürdürüyor.