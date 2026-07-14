Kobe Üniversitesi ile Japonya Deniz-Yer Bilimleri ve Teknolojisi Ajansı (JAMSTEC) tarafından yürütülen araştırmada, deniz tabanına yerleştirilen sismometrelerden elde edilen veriler incelendi. Bulgular, kalderanın 2,5 ila 6 kilometre altında yeni bir magma rezervuarının oluştuğunu gösterirken, bilim insanları bunun yakın zamanda büyük bir patlama beklendiği anlamına gelmediğini vurguladı.

YENİ MAGMA ESKİ PATLAMADAN KALMA DEĞİL

Araştırmacılar, bugün kalderanın altında bulunan magmanın 7.300 yıl önceki dev patlamadan geriye kalan erimiş kaya olmadığını vurguluyor. Kimyasal analizler, son binlerce yılda oluşan lav kubbesinin eski patlamadaki malzemeden farklı bileşime sahip olduğunu ortaya koydu. Bu da rezervuarın, yerin daha derin katmanlarından gelen yeni magmayla yeniden dolduğunu gösteriyor.

Bilim insanları ayrıca kalderanın merkezinde son yaklaşık 3.900 yılda hacmi 32 kilometreküpü aşan büyük bir lav kubbesinin oluştuğunu belirledi. Bu oluşum, volkanik sistemin patlamadan sonra tamamen sönmediğini ve magmanın yüzeye doğru hareket etmeye devam ettiğini gösteren önemli kanıtlar arasında yer alıyor.

DİĞER SÜPER VOLKANLAR İÇİN DE İPUCU SAĞLAYABİLİR

Araştırmaya göre mevcut magma rezervuarındaki erimiş kaya oranı yaklaşık yüzde 3 ila 6 seviyesinde bulunuyor ve bu oran yüzde 10'u geçmiyor. Uzmanlar, bunun devasa bir sıvı magma odasının oluştuğu anlamına gelmediğini, sistemin büyük ölçüde kristaller, sıcak kayaçlar ve kısmen erimiş malzemeden oluştuğunu ifade ediyor.

Araştırmacılar, Kikai Kalderası'nda elde edilen bulguların ABD'deki Yellowstone ve Endonezya'daki Toba gibi diğer süper volkanların nasıl yeniden magma biriktirdiğini anlamaya da yardımcı olabileceğini düşünüyor. Çalışmanın sonuçları, Communications Earth & Environment dergisinde yayımlandı.