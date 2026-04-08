Hırvatistan’da yer alan antik bir Roma amfi tiyatrosunda yapılan çalışmalar, yaklaşık 2 bin yıldır gizli kalan önemli bir yapıyı gün yüzüne çıkardı. Gladyatörlerin dövüştüğü arenanın altında bulunan yaklaşık 90 metre uzunluğundaki yer altı koridoru, Roma dönemine dair çarpıcı detaylar sunuyor.

Arkeologların ortaya çıkardığı bu geçit, geçmişte 'ölüm kapısı' olarak bilinen bölümle bağlantılıydı. Yaralanan ya da hayatını kaybeden gladyatörler ile hayvanların, gösteriler sonrası bu koridor aracılığıyla arenadan çıkarıldığı düşünülüyor.

Keşif, yalnızca bir geçidi ortaya çıkarmakla kalmadı; aynı zamanda Roma İmparatorluğu’nun büyük organizasyonları nasıl yönettiğine dair de önemli ipuçları verdi. Arenadaki kalabalığın hareketi, sahne arkasındaki düzen ve gösterilerin işleyişi bu tür gizli geçitlerle sağlanıyordu.

Uzmanlara göre bu yer altı sistemi, Roma mimarisinin ne kadar planlı ve işlevsel olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Yüzyıllar boyunca toprağın altında kalan bu koridor, bugün hem tarih hem de mühendislik açısından büyük bir keşif olarak değerlendiriliyor.