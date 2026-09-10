Ukrayna'nın Volyn bölgesindeki Çeremsky Doğa Koruma Alanı'nda yer alan 8 bin yıllık kadim gölün, binlerce yıl önce bölgede var olan devasa bir su kütlesinin kalıntısı olduğu tespit edildi. Avrupa'nın en büyük bataklıklarından biriyle beslenen 8 metre derinliğindeki rezervuar, nadir canlı türlerine ve koruma altındaki endemik bitkilere ev sahipliği yapıyor.

KARANLIK SULARIN GİZLİ KAYNAĞI NEREDEN GELİYOR?

Koyu kahverengi renge sahip olan Çeremsky Gölü, kumlu tabanında bulunan üç farklı dip kaynağı ve Avrupa'nın en büyük bataklık sistemlerinden biri tarafından besleniyor. Lisovyi Deresi'nden beslenen göldeki fazla su, bölgedeki kanal ağları aracılığıyla çevredeki diğer göllere aktarılarak su dengesi korunuyor.

EKOSİSTEMDE HANGİ NADİR CANLILAR YAŞIYOR?

Göl ve çevresini saran çam ile kızılağaç ormanları; Avrupa Kırmızı Listesi'nde yer alan vaşaklar, kurtlar, kara leylekler ve su kaplumbağalarına doğal yaşam alanı sağlıyor. Yayın balığından turnaya kadar çok sayıda balık türünü barındıran havzada, nesli tehlike altında olan tıbbi sülükler ve özel koruma altındaki yosun türleri yetişiyor.

8 BİN YILLIK ALAN ZİYARETÇİLERE NASIL AÇILDI?

İnsan tahribatından korunan bölgede, hassas bitki örtüsüne ve bataklık yosunlarına zarar verilmesini engellemek amacıyla 3,5 kilometre uzunluğunda ahşap yürüyüş yolu kuruldu. Ziyaretçilerin sadece belirlenen ahşap zemin üzerinden ilerleyebildiği koruma alanı, doğanın orijinal yapısını koruduğu en bozulmamış merkezlerden biri olarak gösteriliyor.