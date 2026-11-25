Nörobilim ve antropoloji araştırmacılarının analizleri, dünya üzerindeki tüm insanların yalnızca yüzde 10'unun solak olduğunu gösterdi. Tarih öncesi mağara resimlerinden modern nüfus sayımlarına kadar uzanan veriler, insan türünün yaklaşık yüzde 90'ının sağ elini kullandığını kanıtladı.

TARİH ÖNCESİ VERİLERLE MODERN SAYIMLAR AYNI SONUCU VERDİ

Bilim insanları, el tercihinin tarihsel gelişimini izlemek için binlerce yıl öncesine ait arkeolojik bulguları ve günümüz kayıtlarını karşılaştırdı. Mağara duvarlarındaki el izleri, antik dönem alet kullanımları ve güncel demografik istatistikler tek tek incelendi. Yapılan tüm ölçümlerde sağ el kullanım oranının çağlar boyunca sabit kaldığı tespit edildi.

SOLAKLIK ORANI NEDEN YÜZDE 10 BANDINDA SABİT KALIYOR?

Araştırmacılar, bu oranın değişmemesinin temelinde biyolojik ve evrimsel süreçlerin yer aldığını bildirdi. Genetik faktörler ve beyin yarımküreleri arasındaki iş bölümü, baskın el tercihini doğrudan belirliyor. Beynin sol yarımküresinin motor beceriler üzerindeki baskınlığı, sağ el kullanımını küresel ölçekte standart hale getiriyor.

COĞRAFYA VE KÜLTÜR BU ORANI DEĞİŞTİRMİYOR

Elde edilen bulgular, solaklık oranının kıtalara veya toplumsal yapılara göre farklılaşmadığını ortaya koydu. Farklı kıtalarda yaşayan toplumlarda yürütülen saha çalışmalarında da aynı istatistiksel dağılıma ulaşıldı. Kültürel baskılar veya eğitim sistemleri değişse bile genetik temelli bu dağılım bozulmuyor.

BEYİN YARIMKÜRELERİ EL TERCİHİNİ NASIL ETKİLİYOR?

İnsan beynindeki iki yarımküre, vücudun farklı bölgelerini ve karmaşık hareketleri kontrol ediyor. Nörolojik veriler, konuşma ve ince motor becerilerin büyük oranda beynin sol tarafında işlendiğini gösteriyor. Bu iş bölümü, sağ elin daha yaygın ve baskın şekilde kullanılmasına zemin hazırlıyor.