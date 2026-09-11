

Batı Avrupa'nın en yüksek noktası Mont Blanc, iklim değişikliğinin etkisiyle hızla dönüşüyor. Bu yaz yaşanan rekor sıcaklıklar, bölgedeki buzulların ve donmuş toprakların erimesini hızlandırırken kaya düşmelerinde de ciddi artış yaşanmasına neden oldu. Bazı dağ rotaları güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kullanıma kapatıldı.

KAYA DÜŞMELERİ HIZLA ARTIYOR

Temmuz ortasından itibaren Mont Blanc çevresinde kaya düşmelerinin belirgin şekilde arttığı bildirildi. Chamonix-Mont-Blanc Belediyesi yetkilileri, buzulların geri çekilmesi ve karların erimesiyle kayalıklarda çatlakların oluştuğunu, bunun da bazı bölgelere ulaşımı zorlaştırdığını belirtti.

İklimdeki değişim yüksek rakımlardaki sıcaklık ölçümlerine de yansıyor. 3 bin 842 metre yükseklikteki Aiguille du Midi'de temmuz ayı ortalama sıcaklığı 3,3 dereceye çıkarak rekor kırdı. Aynı ölçüm 1994 yılında 1,6 derece seviyesindeydi.

DONMUŞ TOPRAKLAR ERİYOR

Alplerdeki bir diğer kritik sorun ise yamaçları binlerce yıldır bir arada tutan donmuş toprağın çözülmesi. Artan sıcaklıklarla birlikte bu doğal yapı zayıflarken kaya düşmesi ve toprak hareketleri daha sık görülüyor.

Savoie-Mont Blanc Üniversitesi'nden araştırmacı Ludovic Ravanel, Mont Blanc masifindeki büyük kaya düşmelerinin 2026'da yaklaşık 400'e ulaşabileceğini belirtiyor. Bu rakam, yaklaşık 20 yıl öncesine kıyasla 10 kata yakın artış anlamına geliyor.

TIRMANIŞLAR DA RİSK ALTINDA

Değişim, dağ rehberlerinin faaliyetlerini de doğrudan etkiliyor. Erişimin zorlaşması ve kaya düşmesi riskinin artması nedeniyle bazı tırmanışlar iptal edilirken, rehberler özellikle buzulların erimesiyle ortaya çıkan yeni tehlikelere karşı daha temkinli hareket ediyor.

Alplerin İtalya tarafında da benzer tablo yaşanıyor. Verilere göre Alp buzulları 1991'den bu yana alanlarının yüzde 40'ından fazlasını kaybetti. Yüksek rakımlarda kar yerine yağmur yağmasının da dağların ve arazinin dengesini olumsuz etkilediği belirtiliyor.