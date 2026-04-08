Cupisnique kültürüne ait olduğu belirlenen Puémape Tapınağı’nda yürütülen kazılarda, bazı iskeletlerin yüzüstü ve elleri arkadan bağlı şekilde gömüldüğü ortaya çıktı. Bu sıra dışı defin biçimi, kalıntıların sıradan definlerden çok ritüel kurban uygulamalarıyla bağlantılı olabileceğine işaret ediyor.

BAĞLI HALDE YÜZÜSTÜ GÖMÜLMÜŞLER

Tapınak çevresinde bulunan iskeletlerin alışılmış defin geleneklerinden farklı olduğu belirlendi. Kalıntıların çoğunun yüzüstü gömüldüğü ve bazılarının ellerinin arkadan bağlı olduğu tespit edildi. Bu durum, kurban ritüellerine işaret ediyor.

TAPINAK UZUN SÜRE KUTSAL KABUL EDİLMİŞ

Uzmanlara göre tapınak, inşa edildikten yüzyıllar sonra da kutsal kabul edilmeye devam etti. Kurbanların, yapının aktif kullanımından daha sonraki dönemlerde gerçekleştirilen ritüellerde hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülüyor.

ANTİK RİTÜELLERE IŞIK TUTUYOR

Bilim insanları, bu keşfin yalnızca arkeolojik değil, aynı zamanda dönemin inanç sistemlerini anlamak açısından da önemli olduğunu belirtiyor. Kurban edilen kişilerin kimliği ise yapılacak analizlerle netleşecek.