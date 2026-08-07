İngiltere'nin kuzey bölgesindeki demiryolu ağını yöneten Manchester Demiryolu İşletme Merkezi'nde meydana gelen güç kesintisi, on binlerce yolcuyu taşıyan metro sisteminin tamamen kilitlenmesine sebep oldu.

Perşembe günü saat 14:00'ten hemen önce yaşanan 90 saniyelik elektrik kesintisinin ardından yedek sistemlerin devreye girmesinde gecikme yaşanması üzerine sinyalizasyon sistemi durdu ve bağlantılı trenler güvenlik gerekçesiyle stop etti.

Trenyolu sisteminin bakımından sorumlu Network Rail yetkilileri, mühendislerin sorunu çözmek için ilerleme kaydettiğini ancak aksamaların cuma günü akşamına kadar devam edebileceğini açıkladı.

Perşembe sabahı başlayan sorunlar silsilesi sonucu en az 8 trenyolu operatörü kilitlendi. On binlerce mağdur yolcu ise iade istasyonlarında sıra oldu.

90 SANİYE TÜM SİSTEMİ ÇÖKERTTİ

Kesintinin, Ardwick bölgesinde yaklaşık 5 bin müşteriyi etkileyen ve 90 saniye içinde giderilen genel bir elektrik arızasından kaynaklandı. Ancak bu kısa arıza, tüm ray sistemini kilitledi.

SP Electricity NW tarafından yapılan açıklamada elektrik arzının hızlıca sağlandığı ifade edilse de işletme merkezindeki yedek güç kaynaklarının zamanında devreye girememesi sorunun büyümesine yol açtı.

Temmuz 2014'te açılan ve Crewe'den Carlisle'a, Todmorden'dan Galler sınırına kadar geniş bir hattı kontrol eden merkezdeki arıza çevre bölgeleri de etkiledi.

Birmingham New Street ve London Euston istasyonlarından kuzeye giden trenlerde aksamalar yaşandı. Bu hatlar, günde 50 binden fazla yolcu taşıyor.

Aksaklıkların arasına bir bomba tehdidi de girdi. Tamworth ve Burton-on-Trent arasındaki hatta tespit edilen II. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombanın da hatları geçici olarak kapattığı, ancak bu olayın sonradan çözüme kavuşturulduğu aktarıldı.

YOLCULAR ÇARESİZ KALDI

Vagonların içinde kalan yolcular büyük zorluk yaşadı. Yolda kalan vagonlar yetkililerin müdahalesiyle tahliye edildi. Ancak yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı.

Binlerce yolcu rotalarını değiştirerek otobüs ve taksilere akın edince büyük yoğunluk yaşandı. Bazı yolcular 5 saat boyunca trafikte kaldı.

Uzak noktalarda yaşayan çalışanlar ise işyerlerine yakın otellerde konakladı. Otelde kalan misafirlerin, krizin uzamasıyla otel ziyaretlerini de uzattıkları öğrenildi.

İade istasyonları is doldu taştı. Binlerce İngiliz, biletlerinin iadesi için istasyonlarda sıraya girdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Network Rail Kuzeybatı Güzergah Direktörü Chris Wright, olayın derinlemesine araştırılacağını ve yedek sistemlerin neden beklendiği gibi çalışmadığının inceleneceğini duyurdu.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander ve Büyük Manchester Belediye Başkanı Bev Craig, yaşanan mağduriyetlerden dolayı üzüntülerini dile getirdi.

Craig, yetkili kurumlardan detaylı bir soruşturma yürütülmesini ve benzer bir durumun tekrarlanmaması için soruşturma başlatılmasını talep etti.

Çok sayıda yolcunun saatlerce beklemek zorunda kaldığı ve alternatif ulaşım yöntemlerine yöneldiği belirtilirken, yetkililer cuma günü seyahat edecek yolcuların güncel durumları internet üzerinden takip etmelerini önerdi.

Northern Rail gibi bazı operatörler ise cuma günü saat 10.00'a kadar seyahat edilmemesi yönünde tavsiyede bulundu.