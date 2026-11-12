ABD'nin Illinois eyaletinde bulunan 4 kilometrelik bir yol, her yıl binlerce yılanın mevsimsel göçüne ev sahipliği yapıyor. Zehirli yılan türlerinin de kullandığı güzergahta hayvanların araçların altında ezilmesini önlemek amacıyla yol, ilkbahar ve sonbaharda iki ayrı dönemde trafiğe kapatılıyor.

ABD'nin güneyindeki Illinois eyaletinde bulunan Snake Road (Yılan Yolu), sıra dışı bir uygulamayla dikkat çekiyor. Shawnee Ulusal Ormanı sınırları içerisindeki yaklaşık 4 kilometrelik yol, binlerce yılan ve diğer sürüngenin mevsimsel göçünü güvenli şekilde gerçekleştirebilmesi için her yıl iki kez araç trafiğine kapatılıyor.

LaRue Bataklığı ile LaRue-Pine Hills bölgesindeki kireç taşı kayalıklarını birbirine bağlayan yol, iki farklı yaşam alanı arasında geçiş yapan sürüngenler için önemli bir güzergah oluşturuyor.

MEVSİM DEĞİŞİMLERİNE GÖRE GÖÇ EDİYORLAR

Yılanların göçü, mevsimsel sıcaklık değişimlerine bağlı olarak gerçekleşiyor. İlkbaharda havaların ısınmasıyla kış uykusundan çıkan sürüngenler, beslenmek, çiftleşmek ve dinlenmek için bataklık bölgesine ilerliyor.

Sonbaharda sıcaklıkların düşmeye başlamasıyla birlikte yeniden kireç taşı kayalıklarına dönüyorlar. Kayalıklar, hayvanlara soğuk hava koşullarından korunabilecekleri barınma alanları sağlıyor.

YOL YILDA İKİ KEZ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILIYOR

ABD Orman Servisi, yılanların ve diğer sürüngenlerin göç sırasında araçların altında ezilmesini önlemek için güzergahta her yıl iki ayrı dönemde ulaşımı durduruyor.

Buna göre yol, ilkbaharda 15 Mart-15 Mayıs, sonbaharda ise 1 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında araç trafiğine kapatılıyor.

Uygulamanın temelleri 1972 yılında atıldı. İlk başlarda yol, her iki göç döneminde üçer hafta boyunca kapalı tutuluyordu. Ancak bölgede çalışan biyolog ve herpetolog Scott Ballard, göçün belirlenen süreden daha uzun sürdüğünü tespit etti. Bunun üzerine kapatma süreleri uzatıldı.

BÖLGEDE 23'TEN FAZLA YILAN TÜRÜ YAŞIYOR

Snake Road ve çevresinde 23'ten fazla yılan türü kayıt altına alındı. Bunların arasında zehirli türler de bulunuyor. Kuzey su mokaseni (cottonmouth), bakırbaşlı yılan (copperhead) ve orman çıngıraklı yılanı (timber rattlesnake) bölgede yaşayan zehirli türler arasında yer alıyor.

Bölge yalnızca yılanlara değil; kurbağalara, semenderlere, kaplumbağalara ve kertenkelelere de ev sahipliği yapıyor. Bu hayvanların birçoğu mevsimsel hareketleri sırasında aynı güzergâhı kullanıyor.

ZİYARETÇİLERE YÜRÜYEREK GEÇİŞ İZNİ VERİLİYOR

Araç trafiğine kapatılan Snake Road, bu dönemlerde ziyaretçilere yürüyerek gezme imkanı sunuyor ancak yolda yürüyenlerin çok sayıda yılanı aynı anda görebileceği düşünülmemeli. Biyolog Scott Ballard, ziyaretçilerin beklentilerini şu sözlerle ifade ediyor: "Buraya geldiğinizde 20 yılan görüyorsanız, bu iyi bir gün demektir."

Ayrıca bölgede sürüngenlerin toplanması da federal ve eyalet yasaları kapsamında yasak.