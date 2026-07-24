Ukrayna'nın Odesa bölgesinde bulunan Tuzla Lagünleri Milli Parkı kıyılarında, kitlesel halde ölmüş genç göçmen denizanaları (Rhizostoma pulmo) tespit edildi. Milli parkın Araştırma Bölümü Başkanı Biyoloji Bilimleri Doktoru İvan Rusyev, ölümlerin askeri çatışmalar, endüstriyel kirlilik ve doğal biyolojik süreçlerin bileşiminden kaynaklandığını açıkladı.

ÇOK DAHA HASSASLAR

Dr. İvan Rusyev tarafından paylaşılan saha incelemelerine göre, kıyıya vuran genç denizanalarının çevresel faktörlere karşı ergin bireylere kıyasla çok daha hassas olduğu belirtildi. Yetişkin denizanalarının olumsuz koşullarda derin ve serin sulara çekilebildiğini vurgulayan Rusyev, genç organizmaların ise kıyı şeridindeki tehditlere doğrudan maruz kaldığını aktardı.

YAĞ SIZINTILARI VE PATLAMALAR HAYATI TEHDİT EDİYOR

Araştırmada ölümlere yol açan başlıca askeri ve antropojenik (insan kaynaklı) etkenler şu şekilde sıralandı:

Çornomorsk Limanı ve çevresinde meydana gelen sızıntılar, sığ sularda yağ tabakası oluşturarak denizanalarının şemsiye ve dokunaçlarını kaplıyor. Bu durum genç bireylerde hızlı boğulmaya ve doku tahribatına yol açıyor. Füze saldırıları ve deniz mayınlarının patlaması sonucu oluşan güçlü ses dalgaları, denizanalarının denge ve ışık algılama organları olan ropalyumlara zarar veriyor. Yönünü kaybeden denizanaları akıntıyla sığ sulara sürükleniyor.

Karadan ve denizden sızan mühimmat kalıntıları ile ağır metaller kıyı suyunun kalitesini düşürüyor.

OKSİJENSİZ KALIYORLAR

İnsan kaynaklı kirliliğin yanı sıra doğal faktörlerin de ölümleri tetiklediği kaydedildi. Yaz aylarında sığ suların hızla ısınmasıyla sudaki çözünmüş oksijen oranı düşüyor. Yüksek metabolizmaya sahip genç denizanaları oksijensizlik nedeniyle hayatını kaybediyor. Sağanak yağışlar ve nehir akışları kıyı sularındaki tuzluluk oranını düşürüyor. Belirli bir tuzluluk seviyesine (%14–18) ihtiyaç duyan (stenohalin) göçmen denizanaları, ani düşüşlerde osmotik şoka giriyor.

Fiziksel olarak zayıf olan genç bireyler, rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyıdaki kum ve kayalara çarparak parçalanıyor.