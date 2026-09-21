Binlerce balığın aynı anda nehir boyunca ilerlemesi, özellikle sürüdeki doradoların büyüklüğü nedeniyle dikkat çekti. Yapılan kontrollerde bazı balıkların 7 ila 9 kilograma ulaştığı belirlenirken, üreme döneminde toplu halde hareket eden balıkların kaçak avcılara kolay hedef olmaması için sürü düzenli olarak takip edilmeye başlandı.

2 KİLOMETRELİK SÜRÜ KORUMA ALTINA ALINDI

Corrientes eyaletindeki yetkililer, balıkların tek bir noktada kalmaması nedeniyle sabit bir av yasağı uygulamak yerine farklı bir yönteme geçti. Dorado sürüsü Parana Nehri boyunca ilerledikçe avlanmaya kapatılan bölgenin sınırları da değiştiriliyor.

İlk yasak 9 Eylül'de Parana Nehri'nin 1109 ile 1150'nci kilometreleri arasında uygulandı. Ancak balıkların nehrin yukarısına doğru hareket etmesi üzerine 16 Eylül'de koruma alanı 1180 ile 1239'uncu kilometreler arasına taşındı. Böylece sürünün yoğunlaştığı bölgede ticari, sportif ve geçim amaçlı balıkçılık geçici olarak yasaklandı.

Dorado, Güney Amerika'nın büyük nehirlerinde yaşayan iri bir yırtıcı balık. Yetkililerin ilk kontrollerinde sürüdeki balıkların yaklaşık 5 ila 8 kilogram arasında olduğu görülürken, daha sonraki gözlemlerde 7 ila 9 kilogramlık doradolara da rastlandı.

Sürünün bu şekilde toplu halde hareket etmesinin üreme dönemiyle bağlantılı olabileceği belirtiliyor. Nehirdeki su koşulları ve besin kaynakları da balıkların hareket ettiği güzergah üzerinde etkili oluyor.

2 BİN 900 METRE YASAK AĞ ELE GEÇİRİLDİ

Binlerce balığın aynı bölgede toplanması kaçak avcıların da dikkatini çekti. Bunun üzerine Corrientes Doğal Kaynaklar ekipleri ile Arjantin Sahil Güvenliği nehirdeki kontrolleri artırdı ve bazı bölgelerde gece devriyeleri başlatıldı.

Yapılan operasyonlardan birinde 2 bin 900 metre uzunluğunda yasak balık ağı ile 12 olta ve kaçak avcılıkta kullanılan çeşitli ekipmanlar ele geçirildi. Kontroller sırasında 14 dorado, 2 surubí ve 42 sábalo balığına da el konuldu.

Yetkililer yalnızca doradoları değil, bu balıkların önemli besin kaynaklarından biri olan sábalo sürülerini de takip ediyor. Bazı bölgelerde tek seferde 40 ila 60 sábalo yakalandığının tespit edilmesi üzerine bu türe yönelik denetimler de sıklaştırıldı.

Dorado sürüsü Parana Nehri boyunca ilerlemeyi sürdürürken koruma alanının da balıkların konumuna göre değiştirilmesine devam edilecek. Böylece yaklaşık 2 kilometre boyunca uzanan sürü hangi bölgeye ilerlerse av yasağı da o bölgeye taşınacak.