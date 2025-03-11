İspanya'da bulunan adalardan biri olan Mallorca’nın ünlü plajlarından biri, binlerce denizanası tarafından istila edildi. 7 Mart cuma günü, Cala Millor’un Mavi Bayraklı plajı, ‘velella velella’ türü denizanasıyla kaplandı.

Plaj, denizanasının yoğunluğu nedeniyle tamamen mavi renge bürünurken, etkileyici görüntüler ortaya çıktı. Velella velella, Mallorca’nın doğu kıyısında rüzgar ve deniz akıntılarının etkisiyle gelen küçük deniz canlılarıdır. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bu mavi denizanası türünün kumların üzerinde dağılmış halde güneşte parlayan minik yelkenleriyle yaratığı olağanüstü manzaralar dikkat çekti.

CİLT TAHRİŞİNE NEDEN OLUR

Bu denizanaları aslında zararsızdır ancak dokunulduğunda hafif bir cilt tahrişine yol açabilir. Diğer denizanası türlerinden çok daha küçük olan bu canlılar, sokma yapmazlar. İlkbahar aylarında sıklıkla rastlanan bu tür istilalar, plaj ziyaretçileri için genellikle sürpriz bir durum yaratabilir.

İspanya'nın kıyılarında özellikle ilkbahar aylarında, denizanası popülasyonu artar çünkü bu dönemde bol miktarda plankton bulunur. Velella velella genellikle büyük kümeler halinde deniz yüzeyinde görülürken, mavi renkleri sağlıklı olduklarının bir göstergesidir. Geçtiğimiz yıl, Mallorca'nın Manacor bölgesindeki Cala Mandia plajı da denizanası istilasına uğramış ve yetkililer halkı uyarmıştı.