Birgün sinekleri 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecinden sonra Sakarya Nehri'nde ortaya çıktı. Binlercesi adeta toprağı örtü gibi kapladı. Uzun yıllar suda yaşayan bu sinekler çiftleştikten sonra öldü.
3 YIL SUDA YAŞIYORLAR
1 ila 3 yıllık erginleşme sürecini tamamlayan binlerce Mayıs sineği ya da söğüt sineği olarak anılan birgün çiçekleri ölüm uçuşu gerçekleştirerek çiftleşti.
BİNLERCESİ ÇİFTLEŞTİ
Ömürlerini suda geçiren bu sinekler, 3 yıllık erginlik sürecinden sonra Sakarya Nehri'nde ortaya çıktılar. Temmuz ayının başında çiftleşmek için ölüm uçuşu yapan sinekler, Sakarya Köprüsü'nde bulunan aydınlatma direklerinin de çevresini sardı.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Bu sinekler aynı gün çiftleşip toplu halde ölüyorlar. Yollara düşen sinekler sürücülere de zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar ise köprüye düşen sinekleri incelemeye başladı.