Çin’in Nanjing kentinde metro hattında seyreden bir trende, dengesini kaybeden bir yolcunun elindeki kovayı düşürmesi sonucu düzinelerce canlı yılan balığı vagon zeminine saçıldı. Edinilen bilgilere göre, trenin hareketi sırasında yaşanan kazanın ardından kovadaki yılan balıkları hızla vagon koridoruna yayıldı. Olay anında çevredeki yolcular ilk olarak şaşkınlık yaşadı. YOLCULAR BALIKLARI TOPLAMAK İÇİN SEFERBER OLDU Yaşanan sıra dışı olayın ardından vagondaki yolcular panik yapmak yerine duruma müdahale etti. Birlikte hareket eden yolcular, zeminde kayan canlı yılan balıklarını tek tek toplayarak sahibine teslim etti. Balıkların kısa sürede güvenli bir şekilde kovaya geri konulmasıyla vagondaki ulaşım normale döndü.

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