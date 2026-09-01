İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, pazartesi günü Cadena Ser radyo ağına yaptığı açıklamada, Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya 70 binden fazla kişinin geçmesinden haftalar sonra bölgede 5 bin göçmenin kalmaya devam ettiğini söyledi.

Geçişlerin ardından göçmenlerin yüzde 90'ından fazlasının 48 saat içinde Fas'a döndüğünü aktaran Sánchez, krizde Fas'ın dahli olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını ve Rabat yönetiminin anlık iş birliği sağladığını vurguladı.

Nüfusu 84 bin olan şehirde, sınırı geçenlerin büyük kısmının kısa sürede geri döndüğü belirtilse de mevcut göçmen sayısı hükümet üzerindekiyi baskıyı artırdı.

Evsiz olan mülteciler geldikleri plaja yakın sokaklarda uyumaya ve burada yaşamlarını sürdürmeye başladı. Bu durum, şehirde önemli aksaklıklara sebep oldu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde mültecilerin sokakları işgal ettiği görüldü. Sabrı taşan İspanyol vatandaşlar ise mültecilerle çatışmaya başladı.

SORUNLAR ÜST ÜSTE GELDİ

Başbakan Sánchez, bölgede kalan göçmenlerden 1.200'ünün reşit olmadığını ve sığınma talepleri incelenirken bu kişilerin barındırılması amacıyla yerel makamlarla yeni tesisler inşa edilmesi konusunda anlaşıldığını bildirdi.

Buna karşın Ceuta yönetimi, bölgede yaklaşık 9 bin göçmenin kaldığını öne sürerek merkezi hükümeti yetersiz kalmakla suçladı.

Göçmen merkezinin kapasitesini aşması üzerine 1.500 kişilik geçici barınaklar kurulurken, yüzlerce göçmenin çevredeki tepelerde ve plajlarda çadır kurması nedeniyle yerel halk duruma tepki gösterdi.

Şehirdeki aksaklıklar bununla da sınırlı değil. Ceuta, üç devlet anaokulundan ikisini Eylül sonuna kadar açmamaya karar verdi.

Nuestra Señora de África ve Juan Carlos I anaokulları, yasadışı göçmenler tarafından ara sıra işgal edilmeye devam ettiği için en azından 28 Eylül’e kadar açılmayacak.

Bununla birlikte saldırı ve hırsızlık olayları da şehirde arttı. ABC’ye konuşan polis kaynaklarına göre Ceuta’daki bir çocuk merkezinde 10 ile 11 yaşları arasındaki üç kıza cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 17 yaşındaki Faslı bir erkeği gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişi ile mağdurların her ikisi de Temmuz ayı sonunda sınır geçişi yoluyla İspanya’ya giriş yapmıştı.

İspanyol basınına göre IŞİD gibi örgütlere mensup 20 kişi de mültecilerin arasında tespit edildi.

İSPANYA SİYASETİ BU İDDİA İLE KARIŞTI

Muhalefetteki muhafazakar partiden Ceuta Belediye Başkanı Juan Vivas, göçmenlerin spor merkezine yerleştirilmesi planına karşı çıkarak düzenlediği basın toplantısında, “Bu işi nereye kadar götüreceğiz?” ifadesini kullandı.

Hükümete barındırma yerine sınır dışı işlemlerini hızlandırma çağrısında bulundu. Bölgede 2 Eylül'deki resmi tatil gününde protestolar planlanırken, geçtiğimiz hafta yerel halk ile göçmenler arasında çatışmalar yaşandığı ve polisin biber gazıyla müdahalede bulunduğu aktarıldı.

Sánchez, göçmen akınının ardından Rusya, İsrail ve küresel bir aşırı sağ ağın İspanya hükümetine karşı dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü iddia etti.

İspanya Başbakanı, bu iddialarını ülkesinin Ukrayna'ya desteği, İsrail'in Gazze'deki askeri harekatına yönelik eleştirileri ve göç politikalarına bağladı.

Başbakanlık kaynakları, suçlamaların Avrupa Birliği sözcüsünün 6 Ağustos'ta Rusya bağlantılı hesapların Ceuta'daki durumu büyütmeye çalıştığı yönündeki açıklamasına dayandığını bildirdi ancak sözcünün İsrail'e değinmediği belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, X üzerinden yaptığı açıklamada Sánchez'i İsrail'in yanıltıcı bilgi yaydığı iddiasıyla “utanmadan yalan söylemekle” ve “ülkesinin işlerini yönetmedeki başarısızlığını” örtmeye çalışmakla suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise “Batılı demokratik rejimlerin kanıtı olmayan suçlamalar yöneltmesinin bir moda haline geldiğini” söyledi. İspanya hükümeti, İsrail'e yönelik iddialara ilişkin kanıt sunmayı reddetti.