Hawaii’de 1883 yılında şeker kamışı plantasyonlarındaki fare istilasına karşı önlem olarak adaya getirilen Hindistan firavun fareleri, öngörülemeyen biyolojik uyumsuzluklar nedeniyle yerel ekosisteme zarar veren kronik bir çevre sorununa dönüştü. The Times of India gazetesinin derlediği verilere göre, adadaki biyolojik mücadele girişimi, biyoloji tarihinin en büyük ekolojik hatalarından biri olarak kayıtlara geçti.

BİYOLOJİK BİR HATA

19. yüzyılın sonlarında şeker kamışı üreticilerinin mahsullerini kemirgenlerden korumak amacıyla Jamaika’daki benzer uygulamaları örnek alarak başlattığı proje, hayvanların yaşam alışkanlıklarının analiz edilmemesi nedeniyle başarısız oldu. Raporda yer alan bilgilere göre, hedef alınan fare popülasyonunun gece, adaya salınan firavun farelerinin ise gündüz, aktif olması sebebiyle iki türün av-avcı ilişkisi neredeyse hiç gerçekleşmedi.

KUŞ TÜRLERİ VE KAPLUMBAĞALAR TEHDİT ALTINDA

Fareler yerine adadaki daha kolay besin kaynaklarına yönelen firavun fareleri; yerde yuva yapan endemik kuş türlerini, bu kuşların yumurtalarını ve yavrularını hedef aldı. Hawaii Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmalar, küçük Hindistan firavun faresinin dünya genelinde 45’ten fazla adaya taşındığını ve ulaştığı her bölgede yerel sürüngen, kuş ve küçük memeli popülasyonlarında ciddi azalmalara yol açtığını gösteriyor.

Eyalet çevre koruma birimlerinin resmi verilerine göre; Federal koruma altındaki en az sekiz endemik Hawaii kuş türünün nesli kritik seviyeye geriledi. Deniz kaplumbağalarının yumurtaları ve sahildeki yavruları firavun farelerinin temel besin kaynağı haline geldi. Yerel kertenkele popülasyonları doğrudan tüketim yoluyla baskı altına girdi.

MÜCADELE SADECE KORUMA ÇİTLERİYLE SÜRDÜRÜYOR

Yılda iki ila üç kez üreyebilen firavun fareleri; Hawaii, Oahu, Maui ve Molokai adalarında tamamen yayıldığı için popülasyonun adalar genelinde tamamen yok edilmesi mevcut koşullarda imkansız olarak değerlendiriliyor. Doğa koruma ekipleri, günümüzde stratejilerini geniş çaplı imha yerine, kritik yuvalama alanlarının etrafına özel bariyerler çekmek ve bölgesel tuzaklar kurmakla sınırlandırmış durumda. Takımadanın büyük adalarından yalnızca Kauai Adası, sıkı denetimler sayesinde firavun faresi istilasından uzak kalmayı sürdürüyor.