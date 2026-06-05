Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletinde, kuraklıkla mücadele ve yenilenebilir enerji üretimi amacıyla fütüristik bir altyapı projesi hayata geçirildi. Gila River Yerli Topluluğu bünyesindeki Akimel O’otham ve Pee Posh halklarının öncülüğünde yürütülen projede, sulama kanallarının üzeri binlerce güneş paneliyle kaplanarak hem temiz enerji üretimi sağlandı hem de su buharlaşmasının önüne geçildi.

ENERJİ KORİDORUNA DÖNÜŞTÜRDÜLER

ABD Arazi Islah Bürosu (Bureau of Reclamation) tarafından aktarılan bilgilere göre proje, Casa Blanca Kanalı’nın 2.782 doğrusal fitlik (yaklaşık 848 metre) bölümü üzerine kuruldu. Federal bütçeden 5,65 milyon ABD doları tutarında fon alan proje, tarım arazilerini veya kentsel alanları işgal etmeden, mevcut altyapı boşluklarını değerlendirme esasına dayanıyor.

YILDA 2,26 KİLOVAT-SAAT ELEKTRİK ÜRETİLECEK

Kanalın üzerine kurulan metal iskelet sistemine toplam 2.556 adet güneş paneli modülü monte edildi. Kurulan sistemin teknik detayları ve hedefleri şu şekilde:

Kurulu güç kapasitesi: 1,31 Megavat (MW)

Yıllık tahmini üretim: En az 2,26 milyon kilovat-saat (kWh) temiz enerji

Kullanım alanı: Üretilen elektrik, öncelikli olarak yerel topluluğun enerji ihtiyacını karşılayacak.

BUHARLAŞMAYI ENGELLİYOR

Projenin enerji üretiminin yanı sıra ikinci temel işlevi su koruması olarak açıklandı. Arizona çölündeki aşırı yüksek sıcaklıklar nedeniyle sulama kanallarında yaşanan su kayıpları, panellerin su yüzeyinde oluşturduğu yapay gölgeleme sayesinde minimuma indiriliyor. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan kanallarda, buharlaşma oranlarında ciddi bir düşüş hedefleniyor.