Buldukları aşı ile BioNTech hisseleri büyük değer kazanırken, şimdi 100 Euro’lara kadar indi. Şirketin son 4 haftadaki kaybı yüzde 12 oldu. Bunun nedenlerinden biri olarak Amerikan Sağlık Onaylama Kurumu’nun (FDA), mRNA tabanlı aşıları „sıtma aşısı geliştirme programı“ndan çıkarması oldu. Ayrıca BioNTech’in geliri de son iki yıldır sürekli düşüş gösteriyordu.

GELİR DÜŞTÜ, İŞÇİ ÇIKARIYORLAR

Sağlık firmasının geliri 2024’te, 2.75 milyar Euro’ya geriledi ve düşüş bir önceki yıla göre 700 milyon Euro oldu. 2025’te de gelirin düşmesi ve 1.7 ile 2.2 milyar Euro arasında olması bekleniyor. BioNTech’in en büyük umudu ise 2026’da onay almasını bekledikleri mRNA tabanlı kanser aşısı. Şirket, bu gelir düşüşü karşısında Avrupa ve Kuzey Amerika’da 950 ile 1350 arasında çalışanın işine son verildiğini açıkladı. Şirkette yaklaşık 7200 kişi çalışıyor.