Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde öğretmenlik yapan Tanju Oğuz, 4 Mart salı günü saat 23.00 sıralarında eşine "Hakkını helal et" mesajı attıktan sonra ortadan kaybolmuştu.
ARACINA ULAŞILDI
Eşinin kayıp ihbarı vermesinin ardından bölgeye intikal eden ekipler, Akdağmadeni ilçesi Akçakışla Göleti kenarında Tanju Oğuz'un aracına ulaştı.
CESEDİNE ULAŞILDI
Arama çalışmalarının üçüncü gününde öğretmen Tanju Oğuz'dan kötü haber geldi. Ekipler Oğuz'un cansız bedenine ulaştı. Tanju Oğuz, arama çalışmalarının üçüncü gününde Akdağmadeni Akçakışla göletinde ölü bulundu.
VALİ AÇIKLAMA YAPTI
Arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, son açıklamasında "Akçakışla sulama göletinde su üstü ve su altı çalışmalarıyla devam ediyor. Bulana kadar devam edeceğiz. Eğer gören, duyan, herhangi bir bilgisi olan insanlarımızın Emniyet ve Jandarma teşkilatımızla gerek fiilen gerek 112 ihbar hattı üzerinden ulaşmaları bizlerin de işlerini kolaylaştıracaktır. İnşallah sağ sağlim bulur ailesine teslim ederiz" demişti.