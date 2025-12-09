Kasım ayı ortasında etkili olan sıcak hava dalgalarının ardından Türkiye yeniden sert soğukların etkisi altına girdi. Meteoroloji uzmanları, yurdun büyük bölümünde kar ihtimalini artıran yeni bir soğuk hava yapılanmasına dikkat çekiyor.

TÜRKİYE BEYAZA BÜRÜNEBİLİR

Meteorolojik kaynakların yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’nin üzerinde devasa bir soğuk hava deposu oluşmuş durumda. Bu sistem bir adım daha güneye sarkarsa birçok bölgeyi kısa sürede beyaza çevirebilecek güçte” uyarısında bulundu.

Açıklamada, söz konusu soğuk hava kütlesinin henüz Türkiye’ye tam olarak inme eğiliminde olmadığı, ancak atmosferik hareketlere bağlı olarak birkaç gün içinde durumun değişebileceği belirtildi.

İBB DE AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul’da kış hazırlıkları kapsamında Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) “Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıda uzun vadeli hava tahminlerini paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kentte beklenen yağış ve sıcaklık trendlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cebeci, aralık ayı yağışlarının mevsim normallerinde seyredeceğini belirterek, “Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. İstanbul’da kar yağışı için en muhtemel dönem ocak ayı başından şubat ortasına kadarki dönem olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor” dedi.