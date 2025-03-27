Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında 78 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından bu sabah da Uludağ Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Uludağ'da çıkan otel yangınında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta (25) ve anne Fikriye Usta hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebi ise belli oldu.

Bursa Uludağ’da, denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangının başlayış anı ise otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir grup gencin dışarda oturup, pasta ve çerez yiyip çay içtiği, gençlerin ayrılmadan önce şöminenin yanına bıraktıkları köz halindeki mangaldan saat 05.22'de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanında bulunan süs bitkisini tutuşturarak yangına neden olduğu anlar yer aldı.