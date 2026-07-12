Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Balmahmut köyü yakınlarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Samur (27) idaresindeki 35 MSB 45 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
8 AYLIK BEBEK MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı kontrollerde, otomobil sürücüsü Hasan Samur ile eşi Zehra Özkan Samur'un (26) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralandığı tespit edilen çiftin 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur ise ambulansla acilen Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz bebek, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
CENAZELER MORGA KALDIRILDI
Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkışan Hasan ve Zehra Özkan Samur çiftinin cenazeleri, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü titiz müdahale sonucunda araçtan çıkarıldı. Yaşamını yitiren çiftin cansız bedenleri, otopsi ve işlemler için Sinanpaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Hasan Samur'un Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığında uzman çavuş, eşi Zehra Özkan Samur'un ise Afyon Kocatepe Üniversitesinde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.